۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

چهارمین جمعه تظاهرات بزرگ بازگشت؛

ساکنان غزه راهی مناطق مرزی شدند/یورش صهیونیستها به معترضان

با آغاز چهارمین جمعه تظاهرات بازگشت در نوار غزه، ساکنان این منطقه راهی مناطق مرزی شدند تا بار دیگر بر حق مسلم خود در بازگشت به سرزمین مادری خود تأکید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، با آغاز چهارمین جمعه تظاهرات بزرگ بازگشت در نوار مرزی باریکه غزه، ساکنان این منطقه راهی مناطق مرزی شدند تا بار دیگر بر حق مسلم خود در بازگشت به سرزمینی که به زور از آن کوچانده شدند، تاکید کنند.

بر اساس این گزارش، اشغالگران صهیونیست در اولین ساعات حضور فلسطینیان در نوار مرزی باریکه غزه اقدام به تیراندازی به سمت آنان کردند که طی آن جوانی فلسطینی در شرق خان‌یونس واقع در جنوب نوار غزه زخمی شد.

گفتنی است که تا این لحظه ۳۵ فلسطینی در تظاهرات بازگشت به شهادت رسیده و بیش از ۴۰۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.

پیش‌بینی می‌شود که شمار شهدا و مجروحان امروز نیز افزایش یابد.

کد مطلب 4275862

