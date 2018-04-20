به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر فخری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اظهار داشت: برخی از شهروندان و رسانه ها با انتشار تصاویر و گزارش هایی از انباشته شدن زباله ها در حاشیه آبشوران که مشکلاتی برای ساکنان محلات مجاور آن پدید آورده، اظهار نارضایتی کرده اند.

وی در این زمینه گفت: جمع آوری زباله ها از وظایف ذاتی شهرداری ها بوده و داشتن شهری پاکیزه کمترین حق همشهریان نجیب و شریف می باشد. عدم جمع آوری زباله های شهری توسط شهرداری کم توجهی به سلامت شهروندان عزیز می باشد.

مدیرکل دفتر شهری استانداری افزود: قبلا نیز در این خصوص به شهرداری تذکر لازم را داده ایم و امیدواریم وقفه ای در جمع آوری زباله ها ایجاد نشود.



فخری ادامه داد: انتظار می رود شهرداری کرمانشاه در اسرع وقت نسبت به رفع این مشکل اقدام لازم را بعمل آورد زیرا در غیر این صورت پیگیری های لازم توسط این دفتر به عمل خواهد آمد.