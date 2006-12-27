پوتین قلب و مغز اروپاییان را تسخیر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، پوتین توانسته با استفاده از ذخایر انرژی، سیاست مورد دلخواه خود را به تمام خانه های اروپا منتقل کند.

به گزارش تایمز، شرکت گازپروم روسیه، بزرگترین شرکت نفت و گاز در منطقه و بزرگترین تامین کننده گاز اروپا، هم اکنون در حال بلعیدن اروپا است و پوتین می تواند ادعا کند که گرمای تمام خانه ها در قاره اروپا در دستان اوست.

تایمز در ادامه با اشاره به موفقیت شرکت گازپروم در برابر شرکت شل، در مورد به دست گیری پروژه ساخلین -2 ،بزرگترین پروژه نفت و گاز جهان که بصورت شخصی اداره می شود، این نکته را یادآور می شود که روسیه به زودی کنترل تمام بازارهای انرژی اروپا را در اختیار می گیرد.

بر اساس این گزارش، همسایگان نزدیک روسیه از قبیل گرجستان، اوکراین، لتونی و بلاروس بخوبی از قدرت روسیه آگاه هستند زیرا این کشورها در سال های گذشته بحران انرژی را تجربه کرده اند و به عبارت دیگر مجبور به پیروی از سیاست های پوتین هستند زیرا به خوبی از این نکته آگاهی دارند که اگر روسیه بخواهد می تواند گاز خود را به راحتی به مشتریان دیگر بفروشد.

به گزارش تایمزدر حال حاضر کیف،تفلیس و مینسک در کنترل روسیه هستند و در آینده ای نزدیک ترکیه، برلین،روم، پاریس و لندن تحت کنترل شرکت گاز پروم در می آیند و پس از آنکه نیاز این کشورها به روسیه افزایش یافت، رفتار روسیه با این کشورا نیز همانند گرجستان و اوکراین می شود و کشورهای ذکر شده به هر قیمتی حاضر به خرید گاز از روسیه خواهند شد.

به عبارت دیگر روسیه برای اجرای سیاست های خود نیازمند بازارهای اروپااست و اروپا نیز نیازمند انرژی روسیه است بنا براین پوتین می تواند با استفاده از انرژی خود به راحتی نفوذ خود در اروپا را افزایش دهد.

بر اساس این گزارش موقعیت پوتین در روسیه و استفاده روسیه از ذخایر انرژی خود برای پیشبرد سیاست های مورد نظر کرملین تبدیل به موضوعی داغ برای رسانه های جهان شده به طوری که روزنامه تلگراف چاپ انگلس نیز در شماره دیروز خود با چاپ مطلبی در مورد سیاست های پوتین اعلام کرده بود "ولادیمیر پوتین پس از به قدرت رسیدن در روسیه با ایجاد یک بوروکراسی خاص در این کشور، موقعیت خود را در روسیه و در میان کشورهای همسایه تقویت کرده و در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتور است."