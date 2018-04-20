وجود امام حسین(ع) باعث حفظ دین اسلام شده است

حجت الاسلام محمد صادق یوسفی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص شخصیت بسیار والای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار داشت: پیامبر اسلام(ص) درباره امام حسین(ع) می‌فرمایند: «حسین از من است و من از حسین هستم». این که حسین(ع) از من است واضح است زیرا امام حسین(ع) نوه رسول خدا هستند و نسل پیامبر از حضرت فاطمه(س)، دختر گرامیشان تداوم یافت.

وی افزود: اما ادامه جمله «من از حسین هستم» جای تأمل دارد. برخی مفسران گفته‌اند پیامبر(ص) به آن دلیل فرموده‌اند که امام حسین(ع) با شهادت خود دین پیامبر اکرم(ص) را زنده و نام ایشان را جاویدان کردند.

رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم ادامه داد: بنی امیه تمامی تلاش خود را کردند تا دین و نام پیامبر(ص) از بین برود اما امام حسین(ع) با شهامت و دلاوری و مردانگی نام رسول گرامی اسلام را زنده نگه داشتند.

حجت الاسلام یوسفی مقدم عنوان کرد: پیامبر خدا همچنین فرموده‌اند دین من، شریعت و قرآن من به وسیله امام حسین(ع) زنده و در بستر تاریخ جریان می‌یابد.

امام حسین(ع) ذبح عظیمی است که دین را ماندگار کرد

وی افزود: در تفسیر دیگر این جمله «من از حسین هستم» بیان شده زمانی که خداوند از حضرت ابراهیم خواست اسماعیل خود را قربانی کند و پذیرفت خداوند خطاب به حضرت ابراهیم فرمود تو وظیفه خود را انجام دادی. ما به جای او ذبح عظیم را قرار دادیم.

این قرآن پژوه در این باره ابراز کرد: این ذبح عظیم از خود حضرت اسماعیل نیز مهم‌تر است و ذبح عظیم منظور حضرت امام حسین(ع) است.

حجت الاسلام یوسفی مقدم تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) از نسل حضرت اسماعیل هستند و اگر اسماعیل ذبح می‌شد پیامبر خاتم به دنیا نمی‌آمدند. خداوند تقدیر کرد حضرت اسماعیل قربانی نشوند و زنده بماند.

رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم ادامه داد: خداوند تقدیر کرده بود امام حسین(ع) به دنیا بیایند و شهید شوند و به این وسیله اسلام زنده بماند.

وی اظهار کرد: وجود حضرت امام حسین(ع) برای همه بشر با برکت است. حضرت سیدالشهدا(ع) وجودی است که موجب آمدن پیامبر اسلام و حفظ شریعت و دین رسول خدا شده است.