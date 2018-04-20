۱۳ پرواز فرودگاه بیرجند لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرودگاه های خراسان جنوبی؛ هادی سلامی افزود: عمده این پروازها متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی اظهار داشت: پروازهای ۳۱ فروردین،۴،۹،۲۴ و ۲۸ اردیبهشت ماه و ششم خرداد ماه سال جاری در مسیر تهران-بیرجند-تهران لغو شده است.

وی ادامه داد: همچنین پرواز یکم و ۱۲ و ۲۹ اردیبهشت و نهم خرداد ماه سال جاری در مسیر مشهد-بیرجند تهران و پرواز ۱ اردیبهشت و نهم خرداد در مسیر تهران-بیرجند-مشهد باطل است.

به گفته وی پرواز ۲۷ اردیبهشت و هفتم خرداد ماه سال جاری در مسیر مشهد-بیرجند-مشهد نیز از سوی شرکت هواپیمایی ایران ایر لغو شده است.

سلامی خاطر نشان کرد: پرواز ۲۷ فروردین ماه هواپیمایی یاد شده و همچنین پرواز های ۲۳ و ۲۴ فروردین ماه هواپیمایی ماهان در مسیر تهران-بیرجند-تهران نیز طی روز های گذشته لغو شده بود.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی گفت: طی اعلام شرکت هواپیمایی ایران ایر و شرکت هواپیمایی ماهان علت لغو پرواز های یاد شده تنها به دلیل کمبود ناوگان بوده است.

وی افزود: طی بررسی ها و مکاتبات صورت گرفته دو فروند هواپیمایی فوکر ۱۰۰ جهت انجام چک های سالیانه از ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خارج شده و علت لغو پروازها کمبود ناوگان است که این لغو پروازها تنها منحصر به بیرجند نیست.

سلامی در خصوص لغو پروازهای هواپیمایی ماهان افزود: لغو پروازهای این شرکت هواپیمایی نیز به دلیل کمبود ناوگان بوده است و با توجه به اینکه این شرکت هفته ای دو پرواز نیز به فرودگاه طبس دارد در هفته گذشته پرواز سه شنبه خود را در مسیر تهران-طبس-تهران لغو کرد.