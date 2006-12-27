به گزارش خبرنگار مهر، این پروژ سینمایی توسط شرکت ویاکام که زیرشاخه پارامونت پیکچرز است کلید می خورد و تهیه و تولید آن بر عهده برایان گریزر است. تهیه کننده اسکاری فیلم "یک ذهن زیبا" از آغاز فیلمبرداری در اوایل 2008 خبر داد. براون که از وی به عنوان یکی از سختکوش ترین مردان صنعت موسیقی یاد می شد، دوشنبه بر اثر نارسایی قلبی در 73 سالگی درگذشت.



در سال های اخیر گرایش صنعت سینما به ساخت فیلم هایی بر اساس زندگی چهره های مطرح موسیقی موجبات شکل گیری فیلم هایی چون "ری" بر اساس زندگی ری چارلز و "قدم زنی در مسیر" بر اساس زندگی جانی کش را فراهم کرده است. هر دو این آثار نه تنها در گیشه به فروش چشمگیر دست یافتند، بلکه در اسکار نیز جوایزی کسب کردند. براون اقدامات حائز اهمیتی در جهت ارتقاء این پروژه سینمایی انجام و حتی به تهیه کنندگان جواز استفاده از آهنگ هایش را نیز داده است.



گریزر در مورد مرگ براون گفت: "من نیز مانند همه از مرگ او حیرتزده و غمگین هستم. با توجه به اینکه او را به خوبی می شناسم و زمان بسیاری را صرف تحقیق پیرامون زندگی اش کردم، می توان گفت مرگ وی در روز کریسمس برایم غافلگیرکننده نبود. او به غایت نمایشگر بود و تا پایان مسیر به ایجاد سرگرمی برای مردم می پرداخت."