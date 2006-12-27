بانک ایده سلامت توسط جهاد دانشگاهی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی افزود : بانک ایده سلامت با هدف ترویج ایده پردازی و تفکر خلاق در جهت کمک به ایجاد، حفظ و ارتقای سلامت جامعه به گردآوری و ساماندهی ایده های صاحب نظران، دانش پژوهان، دانشجویان و عموم علاقه مندان به حوزه سلامت خواهد پرداخت.

علی اصغر هدایتی در ادامه، تفکر، ایده پردازی و نوآوری را از ضروریات اجتناب ناپذیر حوزه سلامت برشمرد و گفت : امروزه با توجه به سند چشم انداز 20 ساله نظام و برنامه های توسعه کشور از یکسو و پیچیده تر شدن ابعاد سلامتی ازسوی دیگر، تفکر خلاق و نوآوری از جمله اولویت های این حوزه محسوب می شود که در این راستا با ایجاد این بانک، بستر مناسبی جهت جمع آوری و اولویت بندی ایده ها ایجاد می شود. بانک ایده از طریق اینترنت و تلفن گویا پذیرای ایده های نو درحوزه سلامت جامعه است.