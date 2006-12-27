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۶ دی ۱۳۸۵، ۱۷:۵۶

/ برای نخستین بار در کشور /

بانک ایده سلامت توسط جهاد دانشگاهی راه اندازی می شود

بانک ایده سلامت برای نخستین بار در کشور توسط اتاق فکر سلامت جهاد دانشگاهی آغاز به کار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی افزود : بانک ایده سلامت با هدف ترویج ایده پردازی و تفکر خلاق در جهت کمک به ایجاد، حفظ و ارتقای سلامت جامعه به گردآوری و ساماندهی ایده های صاحب نظران، دانش پژوهان، دانشجویان و عموم علاقه مندان به حوزه سلامت خواهد پرداخت.

علی اصغر هدایتی در ادامه، تفکر، ایده پردازی و نوآوری را از ضروریات اجتناب ناپذیر حوزه سلامت برشمرد و گفت : امروزه با توجه به سند چشم انداز 20 ساله نظام و برنامه های توسعه کشور از یکسو و پیچیده تر شدن ابعاد سلامتی ازسوی دیگر، تفکر خلاق و نوآوری از جمله اولویت های این حوزه محسوب می شود که در این راستا با ایجاد این بانک، بستر مناسبی جهت جمع آوری و اولویت بندی ایده ها ایجاد می شود. بانک ایده از طریق اینترنت و تلفن گویا پذیرای ایده های نو درحوزه سلامت جامعه است.

کد مطلب 427596

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