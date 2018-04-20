اختصاص ۲۵۴ میلیارد تومان اعتبار به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سیدمحمد هاشمی شهری اظهار داشت: با توجه به اقدامات و برنامه هایی که در دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سیستان و بلوچستان انجام شده است و تاکید وزیر بهداشت تا پایان دولت فعلی دیگر بحث محرومیت در حوزه سلامت مردم این استان را نخواهیم داشت.

وی افزود: بر اساس آمارهای دقیق و شواهد مسلم علمی، خدمات تشخیصی و درمانی که به بیماران تب خونریزی دهنده کریمه کنگو CCHF) ) ارایه می شود در دنیا کم نظیر و یا حتی بینطیر است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در ادامه گفت: در حالی که متوسط مرگ و میر ناشی از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در دنیا معادل ۲۰ تا ۳۰ درصد است، این میزان در بیمارستان «بوعلی» زاهدان کمتر از یک درصد است.

هاشمی تصریح کرد: در سال جاری شاهد راه اندازی آزمایشگاه تخصصی منطقه ای تب خونریزی دهنده «کریمه کنگو» در زاهدان خواهیم بود که دامنه خدمت رسانی آن استان های جنوب شرق کشور و حتی کشورهای همسایه است.

وی همچنین گفت: با توجه به کمبود تخت بیمارستانی در استان سیستان و بلوچستان، به زودی ۳ بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی در شهرستان های زاهدان، ایرانشهر و چابهار کلنگ زنی می شود.

هاشمی در رابطه با پیگیری برای ساخت این ۳ بیمارستان اظهار داشت: تلاش داریم تا پایان دولت دوازدهم عملیات ساخت این بیمارستان ها به پایان برسد.

وی افزود: بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی زاهدان در مسیر توزیع عدالت در ارائه خدمات برای استفاده اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه در حاشیه شهر زاهدان ساخته می شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: با وجود ۲ کلینیک فوق تخصصی در شهر زاهدان، راه اندازی این بیمارستان نیز نقش مهمی در دسترسی بهتر اقشار مختلف جامعه به خدمات درمانی دارد.

وی افزود: ماهانه ۱۷ هزار بیمار به صورت سرپایی به کلینیک عدالت و حدود ۵ هزار نفر به کلینیک سلامت زاهدان برای دریافت خدمات فوق تخصصی با کمترین هزینه مراجعه می کنند.

دکتر هاشمی افزود: با افتتاح آزمایشگاه کلینیک «عدالت» در هفته سلامت به طور قطع آمار مراجعه کنندگان به این مرکز بیشتر می شود.

وی گفت: خوشبختانه سامانه سلامت سیستان و بلوچستان موفق شده تا بر بیماری های عفونی و واگیردار مانند وبا، مالاریا و سل غلبه کند.

وی ادامه داد: هم اینک بیماری های مزمن غیرواگیر ناشی از سبک زندگی غلط، نداشتن تحرک کافی، پرخوری، مصرف فست فودها و غیره در کنار تصادفات جاده ای مهمترین علل تهدید کننده سلامت مردم محسوب می شوند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خاطر نشان کرد: کاهش مرگ و میر و ناتوانی های ناشی از بیماری های مزمن غیر واگیر و تصادفات جاده ای مستلزم مشارکت عمومی مردم است.

هاشمی در ادامه راه اندازی مرکز ناباروری «مولود» و مرکز رادیوتراپی در مجتمع بیمارستانی علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان را از دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت دانست و بیان کرد: تاکنون ۸۱ مورد بارداری موفق در این مرکز به ثمر نشسته و ۲۱۶ بیمار نیازمند به اشعه درمانی (رادیوتراپی) خدمات مورد نیاز خود را در این بیمارستان دریافت کرده اند.

وی افزود: همچنین یکی از پیشرفته ترین و مجهزترین بخش های سوختگی کشور نیز در محدوده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فعال است.