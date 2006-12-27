به گزارش خبرنگار مهر، پل وایتز سال 2004 فیلم سینمایی "یک جمع خوب" را بر مبنای فیلمنامه ای از خودش جلو دوربین برد. در این فیلم بازیگرانی چون دنیس کوئید، تافه گریس، اسکارلت جوهانسن، مارگ هلگن برگر و دیوید پیمر به ایفای نقش پرداختند.

این فیلم آمریکایی به مدت 109 دقیقه درباره دان فورمن مسئول بخش بازرگانی در یک نشریه ورزشی با 23 سال سابقه کار است، اما نشریه به دلیل مشکلات مالی به یک شرکت بازرگانی فروخته می شود و جوانی تازه وارد با نام کارتر جایگزین دان می شود ...

"یک جمع خوب" در آمریکا 45 میلیون دلار و در بازار بین المللی 15 میلیون دلار فروش کرد. این فیلم نامزد خرس طلایی جشنواره فیلم برلین سال 2004 شد، اما نتوانست جایزه را از آن خود کند، اما برنده جایزه بهترین بازیگر تازه کار (تافه گریس) از هئیت ملی نقد شد. فیلم سینمایی "یک جمع خوب" یکشنبه دهم دی ماه از شبکه یک پخش می شود.