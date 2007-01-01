تدوین اساسنامه تشکیل واحدهای پژوهشی و نشریات علمی حوزوی

مدیر اداره ارزیابی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : اساسنامه تشکیل کمیسیون نشریات حوزوی توسط این واحد تولید و برای بررسی به معاونت پژوهشی ارسال شده است. در پیش نویس ارسالی، تشکیل کمیسیون با حضور 9 تا 11 نفر از شخصیت های حقیقی و حقوقی حوزه به همراه 10 گروه تخصصی ارائه شده است.

عماد افزود : این کمیسیون شاخص های علمی مرتبط با نشریات حوزوی را تدوین و پس از تصویب به عنوان ناظر بر انتشار نشریات علمی در حوزه های علمیه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: پیش نویس اساسنامه تشکیل واحدهای پژوهشی در حوزه های علمیه نیز تدوین شده و به شورای گسترش حوزه های علمیه ارائه شده است. براساس این اساسنامه ضوابط تشکیل واحدهای پژوهشی در مراکز حوزوی یا مرتبط با حوزه تدوین خواهد شد.

مدیر اداره ارزیابی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم گفت : پیش بینی می شود این دو اساسنامه تا پایان سال جاری نهایی و از سال آینده مراحل اجرایی خود را آغاز کند.