سپاه در عرصه سازندگی رقیب پیمانکاران داخلی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی قاسمی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه بیرجند با اشاره به۲۹ فروردین روز ارتش و سوم شعبان روز پاسدار اظهار کرد: سپاه و ارتش در اجرای مأموریتهای خود هیچ تداخلی با یکدیگر ندارد.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی بیان کرد: وحدت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش عامل پیشرفت نظامی و امنیت بیشتر کشور است و نیروهای مسلح نیز همواره در این مسیر حرکت خواهند کرد.
سردار قاسمی ادامه داد: نقش سپاه پاسداران در دفاع از حرم اهلبیت(ع) و آموزش حشدالشعبی و جبهه مقاومت در منطقه نیز غیرقابلانکار است و همین موضوع موجب کینهورزی دشمنان علیه این نهاد انقلابی شده است.
وی افزود: سپاه نیروی واکنش سریع و پویایی است که هرکجا انقلاب اسلامی در معرض آسیب باشد، حضور خواهد یافت.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ایران اسلامی قربانی تروریسم است، اظهار کرد: ما ۱۷هزار شهید قربانی تروریسم چه در میان مردم عادی و چه در میان مسئولین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشتهایم.
سردار قاسمی بیان کرد: استکبار که از گروهکهای جنایتکار و تروریست ابتدای انقلاب حمایت میکرد امروزه به بهانه مقابله با تروریسم در منطقه تنشآفرینی میکند.
وی ادامه داد: آمریکا به بهانههای واهی با دولت قانونی سوریه مقابله میکند و تروریستهای تکفیری را آزادیخواه مینامد ولی در کشورهایی چون یمن همچنان از دولتی حمایتی میکند که توسط مردم برکنار شده است.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به نقش سپاه در عرصه سازندگی افزود: سپاه بعد از پایان جنگ با دستور مقام معظم رهبری وارد عرصه سازندگی شد و در مواردی مانند پلسازی، ساخت متروی شهری در برخی از شهرها، گازرسانی و ساخت ۵۰ سد خدمات مؤثری انجام داد.
سردار قاسمی با بیان این نکته که سپاه در عرصه سازندگی و اقتصادی رقیب پیمانکاران داخلی نیست، گفت: سپاه پاسداران پروژههایی را تقبل میکند که هیچ پیمانکار داخلی قادر به اتمام آن نیست.
وی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در شرایط فعلی کشور بحث حمایت از کالای ایرانی است و باید با اجرایی کردن این شعار در زندگی فردی، اجتماعی و سازمانی پیروی عملی خود را از ولایتفقیه نشان دهیم.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی یادآور شد: روی آوردن کاربران فضای مجازی کشورمان از پیامرسانهای خارجی به پیامرسانهای داخلی اتفاقی تأثیرگذار در حوزه فرهنگ و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است.
نظر شما