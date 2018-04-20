نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آب و هوایی استان بوشهر اظهار داشت:‌ بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده ورود تدریجی سیستم ناپایدار جو به استان است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود از اواخر وقت امروز جمعه به تدریج بر روی دریا سرعت وزش بادهای جنوبی افزایش یافته و طی روزهای شنبه تا دوشنبه هفته پیش رو سرعت وزش باد قابل ملاحظه و گاهی شدید همراه با گرد و خاک خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: طی این مدت دریا بخصوص در سواحل مرکزی و شمالی استان مواج و متلاطم می‌شود.

وی افزود: با تقویت تدریجی سامانه ناپایدار جو از فردا خصوصاً طی روزهای یکشنبه تا دوشنبه با افزایش پوشش ابر، بارش‌های پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق در برخی نقاط استان پیش بینی می‌شود.

شفیع‌خدایی ادامه داد: با توجه به تشدید ناپایداری های جوی از بامداد شنبه تا روز سه‌شنبه نسبت به وزش باد قابل ملاحظه و گاهی شدید در سطح استان و افزایش ارتفاع موج دریا در سواحل هشدار داده می‌شود.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود سرعت وزش باد شدید عمدتاً جنوبی طی روزهای یکشنبه تا دوشنبه هفته آینده گـاهی به بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا به بیش از ۲ متر افزایش یابد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: بر همین اساس توصیه می شود طی این مدت از ترددهای دریایی غیر ضروری بویژه تردد شناورهای کوچک، تفریحی و صیادی خودداری شود.

وی اظهار داشت: همچنین به سبب وزش باد شدید طی این مدت نسبت به ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا هشدار داده می‌شود.