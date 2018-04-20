به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نمازجمعه ساری با گرامیداشت روز پاسدار و اعیاد شعبانیه با بیان اینکه امام خمینی(ره) در سوم شعبان ۱۳۵۸ به نام روز پاسدار انتخاب کردند، اظهار کرد: امام راحل می دانستند که این گوهر گران بهاء که یک انقلاب ناب محمدی و راه عدالت، فضیلت، اخلاق، انسان سازی و انسان دوستی است به مزاج جهانخواران ناسازگار است لذا برای ایستادگی در برابر دشمنان نیازمند نیروی مردمی مسلح داشت که برای ارزش های انقلاب اسلامی فداکاری کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران با بیان اینکه امروزه شعاع وجودی سپاه جهان را فراگرفته است، گفت: امروز به دلیل قدرت این نیروی انقلابی شاهد تبلیغات بر علیه سپاه پاسداران هستیم که اگر فداکاری آن ها نبود کشورهای کفر همه کشورهای منطقه را تحت سلطه خود گرفته بودند.

امام جمعه ساری به فداکاری و ایثار سپاه پاسداران در حفظ امنیت کشور اشاره کرد و افزود: امروزه به دلیل رشادت های سپاه در هشت سال دفاع مقدس دشمنان نمی توانند به کشور حمله کنند.

آیت الله طبرسی با بیان اینکه بنیاد شهید یک مکتب عاطفی است، گفت: برای حفظ انقلاب اسلامی جوانان بسیاری شهید شدند و امروز اگر فردی بخواهد به این انقلاب صدمه بزند مسئول است.

امام جمعه ساری با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر جلوگیری از فساد تاکید فرمودند، ادامه داد: امروز فساد در جامعه در حال گسترش است که باید ریشه آن زده شود.

وی با تاکید بر جلوگیری از تجمل گرایی، بیان کرد: تشریفات و تجملات نباید در زندگی مسوولان وجود داشته باشد زیرا هدف ما از انقلاب ساده زیستی است.

آیت الله طبرسی به نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت: امروز دشمن از طریق مشکلات اقتصادی می خواهد به ما ضربه بزند که اگر بدنه سالمی در کشور وجود داشته باشد دشمن نمی تواند به اهداف خود برسد.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران ادامه داد: امروزه دشمن برای ضربه زدن به انقلاب از هر راهی وارد می شود بنابراین همه ما باید سخنان مقام معظم رهبری جدی بگیریم.

امام جمعه ساری به کمبود آب اشاره کرد و گفت: امروزه با کمبود آب مواجه هستیم که باید مدیریت شود.

وی بر خرید کالای ایرانی تاکید کرد و افزود: پیامبر اکرم (ص) می فرماید که هر قومی که پوشاک ان ها را دیگران ببافند آن قوم رستگار نیستند.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از کالای ایرانی ادامه داد: باید فرهنگ خرید کالای ایرانی در جامعه نهادینه شود تا شاهد رونق اقتصادی و اشتغال زایی در جامعه باشیم.