سپاه در راستای حفظ انقلاب و پیشبرد آن نقش‏ آفرینی کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر امام جمعه قیدار، حجت‌الاسلام علی موسوی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر قیدار با بیان اینکه صحنه نظامی و سیاسی سوریه به ضرر آمریکا تغییر کرده است، افزود: شکست پی در پی تروریست ها در سوریه، مهم‌ترین عامل حمله به سوریه بود.

وی شکست‌های متوالی آمریکا را در حال حاضر یادآور شد و ادامه داد: این شکست‌های پی‌درپی، ابهت پوشالی آمریکا را شکسته است.

موسوی وضعیت باثبات سوریه و قرار داشتن در نوک محور مقاومت را دیگر دلیل حمله سه کشور غربی به سوریه اعلام کرد و گفت: غرب شدیداً از پیوند مقاومت به سرزمین‌های اشغالی هراسان است و می‌داند یک سوریه با ثبات این پیوند را ایجاد خواهد کرد و فاتحه اسرائیل خوانده خواهد شد.

امام جمعه قیدار در ادامه با بیان اینکه رمز موفقیت‌های سپاه در حرکت عاشورایی و اتصال سپاه به کربلا و عاشورا، بوده است، گفت: رسالت سپاه پاسداری از انقلاب است و در همه حوزه‏ ها و عرصه‏ هایی که انقلاب اسلامی نیاز داشته ورود پیدا کرده است.

موسوی همچنین به چهارم شعبان میلاد حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز اشاره کرد و افزود: زبان و قلم ازترسیم مقام بلند مرتبه جانبازان‏ قاصر و عاجز است.

امام جمعه قیدار به در پیش بودن سالروز شکست حمله آمریکا به طبس اشاره کرد و ادامه داد: درس واقعه طبس حتمی بودن پیروزی در نتیجه ایمان و اعتقاد به خدا است.

