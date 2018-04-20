سپاه در راستای حفظ انقلاب و پیشبرد آن نقش‏ آفرینی کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر امام جمعه قیدار، حجتالاسلام علی موسوی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر قیدار با بیان اینکه صحنه نظامی و سیاسی سوریه به ضرر آمریکا تغییر کرده است، افزود: شکست پی در پی تروریست ها در سوریه، مهمترین عامل حمله به سوریه بود.
وی شکستهای متوالی آمریکا را در حال حاضر یادآور شد و ادامه داد: این شکستهای پیدرپی، ابهت پوشالی آمریکا را شکسته است.
موسوی وضعیت باثبات سوریه و قرار داشتن در نوک محور مقاومت را دیگر دلیل حمله سه کشور غربی به سوریه اعلام کرد و گفت: غرب شدیداً از پیوند مقاومت به سرزمینهای اشغالی هراسان است و میداند یک سوریه با ثبات این پیوند را ایجاد خواهد کرد و فاتحه اسرائیل خوانده خواهد شد.
امام جمعه قیدار در ادامه با بیان اینکه رمز موفقیتهای سپاه در حرکت عاشورایی و اتصال سپاه به کربلا و عاشورا، بوده است، گفت: رسالت سپاه پاسداری از انقلاب است و در همه حوزه ها و عرصه هایی که انقلاب اسلامی نیاز داشته ورود پیدا کرده است.
موسوی همچنین به چهارم شعبان میلاد حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز اشاره کرد و افزود: زبان و قلم ازترسیم مقام بلند مرتبه جانبازان قاصر و عاجز است.
امام جمعه قیدار به در پیش بودن سالروز شکست حمله آمریکا به طبس اشاره کرد و ادامه داد: درس واقعه طبس حتمی بودن پیروزی در نتیجه ایمان و اعتقاد به خدا است.
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