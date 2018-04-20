مسابقات رشته ورزشی «دارت» در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کانون هموفیلی استان لرستان به مناسبت روز جهانی هموفیلی و اعیاد شعبانیه جشن باشکوهی را در خانه‌دارت شهید «نادمی» خرم‌آباد و هیئت انجمن‌های ورزشی برگزار کرد.

در حاشیه این جشن با همکاری کمیته دارت هیئت انجمن‌های ورزشی استان لرستان یک دوره مسابقات استانی دارت ویژه آقایان هموفیلی و خانواده‌های آن‌ها با حضور ۱۰۰ شرکت‌کننده در خانه‌دارت شهید «نادمی» خرم‌آباد برگزار شد.

در پایان این مسابقات جوایزی توسط رئیس کانون هموفیلی لرستان و کمیته دارت استان به نفرات برتر اهدا شد.

در این مسابقات «امیر کرمی عالم»، «سید حسین موسوی» و «سید علی موسوی» رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.