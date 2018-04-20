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۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۰۳

با حضور ۱۰۰ شرکت کننده؛

مسابقات رشته ورزشی «دارت» در لرستان برگزار شد

مسابقات رشته ورزشی «دارت» در لرستان برگزار شد

خرم‌آباد- مسابقات رشته ورزشی «دارت» در استان لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کانون هموفیلی استان لرستان به مناسبت روز جهانی هموفیلی و اعیاد شعبانیه جشن باشکوهی را در خانه‌دارت شهید «نادمی» خرم‌آباد و هیئت انجمن‌های ورزشی برگزار کرد.

در حاشیه این جشن با همکاری کمیته دارت هیئت انجمن‌های ورزشی استان لرستان یک دوره مسابقات استانی دارت ویژه آقایان هموفیلی و خانواده‌های آن‌ها با حضور ۱۰۰ شرکت‌کننده در خانه‌دارت شهید «نادمی» خرم‌آباد برگزار شد.

 در پایان این مسابقات جوایزی توسط رئیس کانون هموفیلی لرستان و کمیته دارت استان به نفرات برتر اهدا شد.

در این مسابقات «امیر کرمی عالم»، «سید حسین موسوی» و «سید علی موسوی» رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

کد مطلب 4276061

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