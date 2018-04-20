کارنامه درخشان سپاه موجب هراس دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه که در مصلی اعظم امام خمینی (ره) تبریز برگزار شد، گفت: در هفته‌ای که گذشت سه کشور حامی صهیونیسم مردم مظلوم سوریه را مورد حمله قرار دادند.

وی خاطرنشان کرد: بهانه این حمله‌ها استفاده سوریه و ارتش آن از سلاح‌های شیمیایی بود اما برای این ادعاها هیچ‌گونه سند یا مدرکی در دست ندارند.

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه روز نیمه شعبان، روز سربازان گمنام امام زمان (عج) انتخاب شده، تاکید کرد: حیات هرکشوری وابسته به اطلاعات آن کشور است از این رو باید از کارکنان وزارت اطلاعات کشور تقدیر و تشکر کنیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه کارکنان اطلاعات همواره تلاش می‌کنند که زحمات‌شان دیده نشود، تصریح کرد: لازم است تمام دستگاه‌ها برای ارتقا امنیت کشور با کارکنان اطلاعات همکاری کنند.

حجت‌الاسلام آل‌هاشم بخشی از خطبه‌های نماز جمعه امروز را به صحبت درباره محیط زیست و اهمیت آن اختصاص داد و تشریح کرد: دوم اردیبهشت روز زمین پاک است و این روز فرصت خوبی است برای اینکه مردم هرگز ارزش زیستگاه خود را فراموش نکنند.

وی همچنین با اشاره به قرار گرفتن در هفته سلامت، اعلام کرد: خوشحالیم که در این هفته وزیر محترم بهداشت و درمان در استان ما حضور یافتند و قول توجه ویژه به سلامت و بهداشت و خدمات‌رسانی را در این استان دادند.

فرا رسیدن روز پاسدار، سرفصل دیگری از سخنان امام جمعه تبریز بود که وی در این خصوص تاکید کرد: نام‌گذاری روز پاسدار توسط امام خمینی (ره) به این خاطر است که ایثار در راه دین ارزش الهی بالایی دارد.

وی در ادامه دلیل هراس دشمنان از سپاه را نیز چنین توصیف کرد: کارنامه درخشان سپاه است که باعث می‌شود دشمنان همواره از آن هراس داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به فرا رسیدن نیمه شعبان گفت: در گذشته هرکس محله خودش را آذین‌بندی می‌کرد و امسال نیز باید دست به دست هم بدهیم و هرکس منطقه خود را آذین‌بندی کند و جشن بگیرد.

سوم اردیبهشت ماه، روز کارآفرینی نام‌گذاری شده است که امام جمعه تبریز در این ‌باره توضیح داد: دو راهکار اساسی برای تحقق شعار سال وجود دارد که یکی عدم واردات کالای خارجی به کشور و دیگری مبارزه با قاچاق کالاست.