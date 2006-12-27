هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت / کودکان و بیماران قلبی در خانه بمانند

به گزارش خبرگزاری مهر ، اطلاعات ایستگاه های سنجش آلودگی هوا نشان می ‌دهد بر میزان آلاینده غلظت هر دو آلاینده منوکسید کربن و ذرات معلق نسبت به روز گذشته افزوده شده است. به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده منوکسید کربن با 112 PSI فراتر از حد مجاز است.

بر این اساس ، ایستگاه اقدسیه با 205 PSI در شرایط "بسیار ناسالم" ، و ایستگاه های ژئوفیزیک 197، تجریش 188، آزادی 148، پردیسان 141 و بهمن با 104 PSI به لحاظ آلاینده منوکسید کربن در شرایط "ناسالم" قرار داشتند.

همچنین در حالی که میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق 69 PSI بوده است ، غلظت این آلاینده در ایستگاه تجریش با 149 PSI در شرایط "ناسالم" قرار داشته است.

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز اعلام کرد: نیمی از منطقه یک و بخش هایی از منطقه 3، 7، 4، 6 و 2 در شرایط "بسیار ناسالم" قرار دارند.

از سوی دیگر تمام منطقه یک و 3، بخش اعظمی از مناطق 4 ، 6 ، 7 ، 8 و بخش هایی از مناطق 2 ، 5 ، 9 ، 10، 11، 12 و 13 در شرایط "ناسالم" است.

مرکز هماهنگی اطلاع ‌رسانی آلودگی هوای تهران خاطرنشان کرد: گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه‌ابری و در اواخر وقت با احتمال بارش باران و برف است که به این ترتیب انتظار می ‌رود شاخص کیفیت هوا به در شرایط "سالم" قرار گیرد.