لاوروف: غرب شواهد حمله شیمیائی در شهر دوما در سوریه را افشا کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز جمعه و در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «کارین کنایسل» (Karin Kneissl) وزیر خارجه اتریش در مسکو اعلام کرد: اتریش میانجی صادقی در خصوص حل و فصل بحران کنونی در سوریه به شمار می آید.

وزیر خارجه روسیه در این نشست خبری گفت: اتهامات واشنگتن علیه مسکو درباره مانع تراشی برای ورود و آغاز بررسی های بازرسان سازمان منع تسلیحات هسته ای (OPCW) به شهر دوما واقع در سوریه نادرست است. اگر آمریکائی ها و شرکائشان در این باره مدرک و سندی دارند؛ آن را ارائه کنند.

وی ادامه داد: واشنگتن و متحدانش دائماً از وجود شواهد و مدارکی در این باره سخن می گویند؛ پس چرا آن ها را منتشر نمی کنند؟

وزیر خارجه اتریش نیز در سخنان خود گفت: اتریش همانطور که پیشتر گفته، قصد ندارد دیپلمات های روسیه را از این کشور اخراج کند (در موضوع اقدام برخی از کشورهای غربی در واکنش به ترور جاسوس روس‌تبار در انگلیس)؛ چرا که معتقد است کانال های ارتباطی با مسکو همواره باید حفظ شوند.