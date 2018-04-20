اراک کاپ قهرمانی رقابت های بوکس استان مرکزی را از آن خود کرد

احمد میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات انتخابی بوکس استان مرکزی با هدف شناخت نفرات برتر برای حضور در رقابت های کشوری و انتخابی تیم ملی، روز جمعه با شرکت ۴۰ ورزشکار از شهرستان های اراک، خمین، ساوه، شازند، محلات و زرندیه در خمین به کار خود پایان داد.

دبیر هیات بوکس استان مرکزی افزود: در این رقابت ها، در وزن ۴۹ کیلوگرم محمدجواد ملکی از خمین، وزن ۵۶کیلوگرم سجاد پارسا از اراک، وزن ۶۰ کیلوگرم عماد دربندی از اراک، وزن ۶۴ کیلوگرم عرفان فرجی از شازند، وزن ۶۹ کیلوگرم یاسر سیار خلج از زرندیه، وزن ۷۵ کیلوگرم بهادر کرمی از ساوه، وزن ۸۱ کیلوگرم سید جلال سیدین از خمین، وزن ۹۱ کیلوگرم علی آریایی از اراک و در وزن به اضافه ۹۱ کیلوگرم محسن سمیعیانی از خمین مقام های نخست را کسب کردند.

میرزایی خاطر نشان کرد: در رده بندی تیمی هم، اراک با کسب هشت امتیاز بر سکوی نخست ایستاد، خمین با به دست آوردن شش امتیاز نایب قهرمان شد و ساوه نیز با کسب چهار امتیاز مقام سوم را به خود اختصاص داد.

دبیر هیات بوکس استان مرکزی همچنین بیان داشت: علی احمد خرم، احمد میرزایی، سید حمید صفایی، محمد سرلک و بهمن راشدی، داوری مسابقات را برعهده داشتند و در پایان به نفرات برتر نیز حکم قهرمانی و مدال اهدا شد.

گفتنی است این رقابت ها زیر نظر هیات بوکس استان مرکزی برگزار شد.