526 هزار لیتر سوخت قاچاق در استان تهران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، سردار رضا زارعی در نشست ماهانه خود با خبرنگاران استان تهران اظهار داشت: طرح کشوری کنترل سوخت از 27 تا 30 آذر به طور ضربتی در سراسر کشور توسط نیروی انتظامی به اجرا درآمد و این میزان سوخت در این مدت تنها در استان تهران کشف شده است.

وی افزود: این طرح شامل بازرسی خودروهای دارای باک اضافی و اماکن دپوی سوخت بود که با موفقیت به اجرا در آمد و کشفیات استان تهران از بسیاری استان های دیگر بیشتر گزارش شده است.

زارعی خاطر نشان کرد: این میزان سوخت شامل 41 هزار لیتر نفت سفید، 211 هزار و 580 لیتر گازوئیل و 273 هزار و 700 لیتر انواع فرآورده های نفتی از جمله روغن ماشین و... است.

وی ادامه داد: در این بازرسی ها 32 محل مظنون به دپوی سوخت از پیش شناسایی شده بود و در زمان اجرای طرح بازرسی آنها صورت گرفت و میزان قابل توجهی سوخت از آنها به دست آمد.

زارعی یادآور شد: همچنین 18 دستگاه وانت نیسان ، 4 دستگاه کامیون تانکردار و دو دستگاه مینی بوس که در زمینه قاچاق سوخت فعالیت می کردند که دستگیر شدند.

زارعی گفت: در مدت اجرای طرح 37 نفر در استان تهران دستگیر شدند که پرونده آنان به مراجع قضائی ارجاع و کار رسیدگی به آنها آغاز شده است.

رئیس پلیس استان تهران تصریح کرد: بیشترین کشفیات قاچاق سوخت در مدت اجرای طرح مربوط به استان تهران بوده و بیشترین فراوانی در استان نیز به ترتیب مربوط به اسلامشهر ، کرج و شهریار گزارش شده است.

زارعی در ادامه از دستگیری باند 9 نفری مسلح در شهریار خبر داد و اظهار داشت: این باند اقدام به زورگیری انواع خودرو ، موتور ، کیف قاپی وسایر اعمال شرورانه می کردند همچنین دو قتل به واسطه آنها به وقوع پیوسته است.

وی خاطرنشان کرد: اعضای این باند همگی سابقه دار هستند و سرکرده باند پس ازهفت سال تحمل حبس یک ماه پیش از زندان آزاد شده است.

زارعی تاکید کرد: از آنجایی که باند یاد شده نیمه شب گذشته دستگیر شده اند اطلاعات بیشتری در خصوص آنها قابل انتشار نیست اما محل های ارتکاب جرائم این باند در تهرانپارس، شهرک عزیزی ، وارمین ، شهریار ، جاده چالوس و ... بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان تهران در پایان از ادامه طرح امنیت اجتماعی در استان تهران خبر داد و یادآور شد: این طرح همچنان ادامه دارد و در برخی اوقات با پیش بینی های صورت گرفته به صورت ضربتی در مناطق تعیین شده اجرا می شود.