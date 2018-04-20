پارلمان ترکیه با طرح انتخابات زودهنگام در این کشور موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پارلمان ترکیه امروز جمعه با طرح دولت این کشور برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی در ۲۴ ماه ژوئن (سوم تیرماه) موافقت کرد.

این در حالیست که «سباستین کورتز» صداعظم اتریش امروز جمعه در اظهاراتی اعلام کرد: به فعالیت‌های انتخاباتی ترکیه در این کشور مجوز نمی‌دهیم. نمی گذاریم فعالیت های انتخاباتی ترکیه شامل سخنرانی سیاستمداران آنکارا در این کشور برگزار شود.

«هیتر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز پس از اعلام رسمی برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری در ترکیه، اعلام کرد که با توجه به ادامه وضعیت فوق العاده در این کشور آمریکا درباره این موضوع ابراز نگرانی خود را اعلام می کند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت: در حالیکه وضعیت فوق العاده در ترکیه ادامه دارد، برگزاری یک انتخابات آزاد، منصفانه و شفاف مطابق با قوانین ترکیه و همچنین تعهدات بین المللی این کشور، کاری سخت خواهد بود. ما نگرانی های خود را از توانائی برگزاری این انتخابات در وضعیت فوق العاده اعلام می کنیم.

لازم به ذکر است، ۲۹ فروردین ماه سال جاری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که با برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور در ۲۴ ژوئن مصادف با سوم تیرماه موافقت کرده است.

بر این اساس، رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور در ۲۴ ژوئن برگزار می شود.

اردوغان علام کرد: روند قانونی برگزاری انتخابات فورا آغاز می‌شود. شورای عالی انتخابات نیز آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات را شروع خواهد کرد.

این تصمیم پس از نشست رئیس جمهوری ترکیه و رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه این کشور با دولت باغچه‌لی رئیس حزب حرکت ملی‌ در مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا اعلام شده است.

گفتنی است، باغچه‌لی چند روز پیش و در یک سخنرانی در نشست حزب خود پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و پارلمان ترکیه در ۲۶ آگوست سال جاری را داده بود.