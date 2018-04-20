۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ۲۰:۰۲

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی ایرانشهر خبر داد:

۳ کشته و ۵ مجروح بر اثر حادثه رانندگی در جنوب سیستان و بلوچستان

ایرانشهر - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر گفت: حادثه رانندگی در مسیر ایرانشهر به مهرستان، ۳ کشته و ۵ مجروح برجای گذاشت.

محمود رضا ناصح در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساعاتی قبل بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری سمند با یک دستگاه خودروی پراید در محور ایرانشهر به مهرستان حوالی «ابتر»، ۳ نفر کشته و ۵ نفر مجروح شدند.

وی با اشاره به اینکه پس از این حادثه بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند، افزود: همه مجروحین این حادثه بلافاصله توسط آمبولانس های اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر خاطرنشان کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.

