۳ کشته و ۵ مجروح بر اثر حادثه رانندگی در جنوب سیستان و بلوچستان

محمود رضا ناصح در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساعاتی قبل بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری سمند با یک دستگاه خودروی پراید در محور ایرانشهر به مهرستان حوالی «ابتر»، ۳ نفر کشته و ۵ نفر مجروح شدند.

وی با اشاره به اینکه پس از این حادثه بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند، افزود: همه مجروحین این حادثه بلافاصله توسط آمبولانس های اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر خاطرنشان کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.