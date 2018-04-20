برنامه های قرآنی در جامعه به توجه بیشتر نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد شامگاه جمعه، در مراسم تکریم خادمین کرسی‌های تلاوت و تفسیر قرآن کریم گلستان اظهار کرد: در حال حاضر کرسی‌های تلاوت و تفسیر قرآن کریم در ۹ شهرستان استان گلستان در حال اجرا است.

وی برگزاری کرسی‌های تلاوت و تفسیر قرآن کریم را یک کار نو و زیبای قرآنی دانست و افزود: این برنامه با تکیه‌بر همت مردم به‌صورت خودجوش در سطح شهرستان‌های استان در حال برگزاری است.وی تصریح کرد: افرادی باانگیزه، انقلابی و متعهد به‌عنوان یک حلقه تحت عنوان کرسی‌های تلاوت و تفسیر قرآن کریم دورهم جمع شدند و به فعالیت قرآنی می‌پردازند.

ولی نژاد با اشاره به اینکه برای شرکت در کرسی‌های تلاوت و تفسیر قرآن کریم سن افراد مبنا نیست، اظهار کرد: این مراسم معنوی اختصاص به قشر و صنف خاصی ندارد و همه می‌توانند در آن حضور پیدا کنند.

وی با بیان اینکه این مجموعه گرفتار مسائلی همچون بحث‌های سیاسی، جناح، حزب و قبیله نشده است، افزود: در این برنامه علاوه بر قرائت قرآن تفسیر قرآن هم در آن دیده‌شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران بااقتداری که دارد توانسته در مقابل قلدر بزرگ یعنی آمریکا ایستادگی کند که همه این‌ها مدیون خون شهدا هستیم و این برنامه در آغاز کار خود شهدا را محور قرار داده است.

وی با بیان اینکه برنامه های قرآنی به توجه بسیاری نیاز دارند، افزود: امروز اگر در مسیر راه قرآنی سنگ‌اندازی‌هایی صورت گرفت و زخم‌زبان‌هایی زده شد نباید مأیوس شوند بلکه به کار خود شتاب و مسیر را ادامه دهند.