برای کسب پیروزی مقابل پرسپولیس به میدان می رویم/ هدف ما ماندن در لیگ برتر است

کاپیتان تیم فوتبال راه آهن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: این بازی در ورزشگاه آزادی برگزار می شود و مطمئنا مقابل تماشاگران پرسپولیس کار مشکلی پیش رو داریم. ضمن اینکه آنها در کورس قهرمانی قرار دارند ولی ما هم برای فرار از انتهای جدول باید مقابل آنها نتیجه خوبی را بدست آوریم.

وی ادامه داد: میثاقیان در مدت زمان کوتاه حضورش در تیم راه آهن باعث بالارفتن قدرت فنی، بدنی و همچنین انگیزه بازیکنان شده است که با توجه به این مساله برای موفقیت در این مسابقه به میدان می رویم.

تارتار همچنین تاکید کرد: نباید به شکست ما در جام حذفی توجه کرد زیرا ما آن بازی ها را جدی نگرفته بودیم. تنها هدف ما حفظ سهمیه راه آهن و ماندن در لیگ برتر است و برای رسیدن به این هدف تلاش می کنیم.

کاپیتان تیم فوتبال راه آهن در پایان تاکید کرد: این بازی همانند سایر مسابقات سه امتیاز دارد. البته بازی برابر تیم سابقه انگیزه ام را افزایش می دهد ولی مساله موفقیت راه آهن در این دیدار است.