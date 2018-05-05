اداره تبلیغات اسلامی ری اداره نمونه استان تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه و در ارزیابی های به عمل آمده، اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری به عنوان اداره نمونه تبلیغات اسلامی استان تهران معرفی و در مراسمی با حضور حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده از حجت الاسلام علی کنگرلو به عنوان رییس این اداره تقدیر شد.

حجت‌الاسلام کنگرلو در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر با اشاره به سابقه مذهبی شهرستان ری و ولایتمداری مردمان این شهرستان گفت: مردم مومن و مذهبی ری در دل دادگی به اهل‌بیت (ع) زبانزد خاص و عام هستند.

وی جایگاه تبلیغ و فرهنگ دینی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: نباید عرصه تبلیغ را برای دشمنان خالی گذاشت و باید در این عرصه فعال عمل کنیم و با همت روحانیون، مبلغین و مبلغات و پشت کار این عزیزان و ارتباط وسیع با مردم و مسئولین سعی کنیم در این عرصه موفق تر از گذشته اقدام کنیم.

کنگرلو گفت: اداره تبلیغات اسلامی بازوی روحانیت و ائمه جمعه است و در این مسیر رسالت سنگینی دارد.

وی گفت: همه با هم باید در جهت ترویج و گسترش فرهنگ قرآن و عترت تلاش کنیم و در جهت دفاع از آرمان های والای انقلاب اسلامی زیر سایه مقام معظم رهبری کوشا باشیم.