گفتگو با روسیه سخت اما مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر ، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو در گفتگو با روزنامه دی ولت با انتقاد از برخی سیاست های مسکو اظهار داشت: ما مناسبات خود با روسیه را بهبود خواهیم بخشید، اما مسکو باید به حقوق بین المللی احترام بگذارد.

وی در ادامه با اشاره به حمایت روسیه از دولت سوریه در عین مخالفت های غرب گفت: گفتگو با روسیه دشوار اما بسیار مهم است. ما گفتگو با روسیه را در سایه شروط تعیین شده و مشخص ادامه خواهیم داد.

استولتنبرگ تاکید کرد: ما به دنبال منزوی کردن روسیه نبوده و نیستیم، روسیه همسایه ما است.

دبیر کل ناتو در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اوضاع کنونی عراق اظهار داشت: ناتو در راستای کمک به عراقی ها برای مبارزه با تروریسم و اقدامات مشابه امکاناتی را در اختیار این کشور قرار داده و آموزش های لازم را ارائه خواهد داد.