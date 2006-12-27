خبرهای کوتاه از سینمای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم جدید برادران واچوفسکی که قرار بود با نام "مسابقه سرعت" کلید بخورد، به "کابوی شائولین" تغییر نام داد. همانگونه که قبلاً اعلام شده بود کیانو ریوز که در مجموعه آثار "ماتریکس" با برادران واچوفسکی همکاری کرده بود، نقش محوری فیلم "کابوی شائولین" را بازی می کند.



ـ رایان کوانتن، هنرپیشه استرالیایی فیلم "فلیکا"، برای حضور در فیلم جدید رابرت ردفورد با نام "شیرهایی برای بره ها" اعلام آمادگی کرد. ول کیلمر هم مذاکرات را برای بازی در دنباله فیلم کمدی "نابغه واقعی" محصول سال 1985 آغاز کرد و به نظر می رسد تهیه کنندگان نظر مساعد این هنرپیشه را جلب کرده اند.



ـ قسمت دوم فیلم "سایلنت هیل" ساخته می شود. کریتسف گانز، راجر اواری و نیل گیمن، نگارش فیلمنامه این اثر را بر عهده دارند، اما هنوز مشخص نیست گانز که کارگردانی فیلم نخست را بر عهده داشت، بار دیگر برای ساخت این فیلم پشت دوربین قرار گیرد.