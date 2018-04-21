به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله رضایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه جبهه هوای سرد در روزهای ۲۷ و ۲۸ فروردین سال جاری اکثر استان‌های کشور از جمله سمنان را دچار خسارات سنگین محصولات کشاورزی کرد، ابراز داشت: طبق برآوردهای اولیه ۹۸ هزار تن محصولات باغی استان سمنان دچار سرمازدگی شدند.

وی بابیان اینکه سردی هوا در نواحی شمالی استان سمنان خصوصا شاهرود به زیر صفر و در فولاد محله منفی هشت گزارش‌شده بود، افزود: بیشترین خسارت سرمازدگی را باغ‌های نواحی سردسیر استان متحمل شدند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه در مجموع طبق گزارش‌های واصله ۲۰ هزار هکتار از باغات استان در اثر سرمازدگی دچار خسارت شدند، ابراز داشت: خسارت سرمازدگی به این میزان محصول چهار هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

رضایی در ادامه تصریح کرد: برآورد سطح باغات آسیب‌دیده و میزان خسارت از سوی کارشناسان جهاد کشاورزی در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود در اثر سرمازدگی حدود ۲۰ هزار هکتار از باغات استان دچار خسارت شده باشند.

وی افزود: همه ساله طی فصل بهار در بخش‌های از استان سمنان با سرمازدگی محصولات کشاورزی مواجه هستیم اما وقوع این پدیده در این فصل سال تا این حد بی سابقه بود و علیرغم تمهیدات لازم از سوی کشاورزان چندان نتوانست در مهار سرمازدگی موثر باشد.