ورود دستگاه قضایی به مساله صیانت از منابع آبی/وضعیت آب بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت بحرانی آب در استان کرمان گفت: در زمینه آب های سطحی استان با بحران جدی روبرو هستیم ضمن اینکه در زمینه آب های زیرزمینی هم وضعیت بسیار نامناسب است.

سالاری با اشاره به لزوم مدیریت منابع آبی استان کرمان اظهار کرد: باید در خصوص صیانت از آب فرهنگ سازی در جامعه صورت گیرد.

وی خواستار عزم همگانی در زمینه صیانت از منابع آبی شد و گفت: دستگاه قضائی به عنوان حافظ منابع و منافع مردم با استفاده از ظرفیت قضایی به مقوله حفظ و صیانت از منابع آبی ورود کرده است.

سالاری از انسداد ۱۰۴ حلقه چاه غیرمجاز توسط شرکت آب منطقه ای استان کرمان براساس دستورات قضایی خبر داد و افزود: همچنین ۴۳۸ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز توقیف شده است.

سالاری همچنین با اشاره به شناسایی هزار و ۹۴۶ حلقه چاه غیرمجاز توسط آب منطقه ای از سال گذشته تاکنون گفت: تعداد چاه های پر و مسلوب المنفعه شده در کرمان طی سه سال اخیر سه هزار و ۵۳۳ حلقه است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به اینکه موضوع آب به اندازه ای دارای اهمیت است که به عنوان یک بحث امنیتی مطرح است، تصریح کرد: مدیریت آب در حوزه کشاورزی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی راندمان آب در حوزه کشاورزی پایین است، گفت: این در حالیست که بخش عمده آب در این حوزه مصرف می شود که باید با بکارگیری روش های آبیاری مکانیزه اقدام جدی در این خصوص انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: اجرای طرح همیاران آب در استان کرمان تاثیر مطلوبی بر مدیریت آب داشته است.