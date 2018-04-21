تولید نانو ساختارهایی برای رهایش هوشمند در پوشش های ضدخوردگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه پژوهشی رنگ، ایمان علی بخشی دانش آموخته دکتری این موسسه و مجری طرح «نانو ساختارهای ال دی اچ غنی شده با مواد بازدارنده برای رهایش هوشمند در پوشش های ضدخوردگی» گفت: این پژوهش با هدف جایگزینی این ترکیب به جای کرومات روی و فسفات روی رایج در صنعت که به دلیل مشکلات زیست محیطی استفاده از آنها محدود شده انجام گرفته است.

وی افزود: از مزایای این طرح، می توان به کیفیت و مقاومت خوردگی بهتر و مناسب بودن قیمت با توجه به میزان مصرف کمتر اشاره کرد؛ با مصرف این نانو رنگدانه، طول عمر سازه های فلزی افزایش خواهد یافت و می توان به اقتصاد مقاومتی کمک کرد.

علیبخشی با اشاره به کاربرد این پژوهش ادامه داد: از انتیجه این طرح می توان در بعضی از صنایع مهم از جمله هوافضا، پوشش های حاوی هیدروکسید لایه ای مضاعف به علت خاصیت خودترمیم شوندگی استفاده کرد.

مجری این طرح خاطر نشان کرد: علاوه بر استفاده از این ترکیب در پوشش‌های ضدخوردگی، قابلیت استفاده در دیگر کابردهای صنعتی از جمله کاربردهای مهم این نانومواد از جمله محیط زیست، رهایش داروف کشاورزی و کاتالیست ها را دارد.

وی افزود: همچنین طبق استعلام های مختلف سالانه مبلغی در حدود بیش از یک میلیون دلار، پیگمنت های فسفات روی، از کشورهای چین، المان و ایتالیا وارد کشور می شود و بسیاری از شرکت های رنگ سازی از کیفیت اجناس موجود در بازار به دلیل کیفیت پایین ناراضی هستند. مضافا اینکه با توجه به کارایی بسیار بالاتر نسبت به پیگمنت پر مصرف فسفات روی عملا دوز مصرف آن در رنگ پایین خواهد بود که این موضوع مصرف کنندگان را علی رغم قیمت بالاتر به این محصول جلب خواهد کرد.

به گفته وی، از این رو، لزوم بومی سازی این محصول به دلیل حجم بالای مصرف و نیز کاهش خروج ارز می تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون شرکت های متقاضی این ماده در داخل کشور موجود است، گفت: هم اکنون با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو در حال تولید نیمه صنعتی این محصول هستیم که برای همه فلزات به خصوص فولاد نرم، آلومینیوم و منیزیم کاربرد دارد.

وی اظهار داشت: این طرح دارای گواهینامه نانو مقیاس ستاد توسعه فناوری نانو است.