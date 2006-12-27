توقف برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار کاندیدای منتخب مردم تهران در شورای شهر سوم و عضو ائتلاف اصلاح طلبان عصر امروز در میزگرد اعلام برنامه ها و اهداف شورای شهر سوم با حضور مرتضی طلایی که در باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد، مهمترین رمز موفقیت دولت و شهرداری را حرکت دقیق برنامه ای دانست و گفت: با حرکت نظام مند اهداف عملی و اهداف شعاری و نیز اهداف کوتاه مدت و بلند مدت از همه شناخت می شوند.

وی با تاکید بر اینکه شورای شهر باید از کارهای تکراری بپرهیزد، اظهار داشت: در برنامه اصلاح طلبان سعی شده توسعه پایدار به صورت عملیاتی گنجانده شود.

ابتکار رئوس برنامه ارائه شده از سوی اصلاح طلبان برای اداره شهر تهران را به برنامه اصولگرایان بسیار شبیه و نزدیک دانست و گفت: اشتراکات موجود در برنامه ها زمینه ای برای فعالیت های مشترک و سازنده است.

عضو ائتلاف اصلاح طلبان مهمترین وظیفه شورای شهر را نظارت قوی بر عملکرد مدیریت شهری دانست و افزود: نظارت قوی بر عملکرد مدیریت شهری زمینه را برای مشارکت هر چه بیشتر مردم فراهم می کند.

وی با بیان اینکه شورای شهر باید توجه بسیار ویژه ای به تشکل های مردم نهاد داشته باشد، خاطرنشان کرد: شورای شهر باید مشارکت مردم را با همه تنوع سلایق آنها رشد دهد و پذیرا باشد.

معصومه ابتکار توجه به اجرایی شدن نشاط و شادابی شهر به ویژه جوانان را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: در راستای ایجاد فضای شاداب و بانشاط در تهران قطعا به فرهنگسراها توجه ویژه خواهد شد.

منتخب مردم در شورای شهر سوم از مهمترین اصول برنامه اصلاح طلبان برای شهر تهران را توجه ویژه به تشکلهای مردم نهاد عنوان کرد و افزود: مشارکت در برنامه های تصمیم سازی مدیریت شهری و نیز مشارکت تشکلهای غیردولتی در اجرای پروژه ها از مهمترین کارهایی است که تشکل های مردم نهاد می توانند انجام دهند.

رئیس سابق سازمان محیط زیست، مهمترین مسئله در مباحث زیست محیطی شهر تهران را برنامه جامع کاهش آلودگی هوا دانست و گفت: متاسفانه در ماههای اخیر برنامه جامع کاهش آلودگی هوا که از چند سال پیش آغاز شده بود با وقفه جدی روبرو شده است.

وی خاطر نشان کرد: توقف برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در شهر تهران بسیار نگران کننده است.