به گزارش خبرنگارمهر، فدراسیون بین المللی فوتبال پس از رفع تعلیق موقت فعالیت های رسمی فدراسیون فوتبال ایران، گروه 6 نفره ای را به ریاست محسن صفایی فراهانی برگزید که کیومرث هاشمی دبیر این کمیته معرفی شده و محمد حسن انصاریفرد، حسن غفاری، محمد خبیری و علی رغبتی به عنوان اعضای این کمیته مسئولیت اداره فدراسیون را در دوره انتقال برعهده خواهند داشت .
بر اساس تاکید فیفا باید پس از برگزاری نخستین جلسه کمیته 6 نفره، رسما اداره فدراسیون فوتبال به اعضای هیات دوره انتقال واگذارشود و با توجه به اینکه ازسوی فیفا محسن صفایی فراهانی به عنوان مدیرهیات رئیسه دوره انتقال فدراسیون فوتبال تعیین شده است وی به احتمال فراوان ریاست فدراسیون فوتبال را در دوره انتقال و تا زمان برگزاری مجمع برعهده خواهد گرفت و احکام مسئولان فعلی عملا لغوخواهد شد .
علاوه بر این برگزاری مجمع عمومی نیز برعهده این کمیته 6 نفره خواهد بود و اعضای این کمیته موظفند مطابق اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال نسبت به ثبت نام نامزدها و برگزاری مجمع اقدام کنند .
گفتنی است تاکنون برگزاری جلسات کمیته 6 نفره به دلیل مشکلات خانوادگی یکی از اعضای این کمیته امکان پذیرنشده است ولی قراراست جلسات این کمیته ازهفته آینده درفدراسیون فوتبال تشکیل شود .
با برگزاری نخستین جلسه هیات رئیسه دوره انتقال؛
مسئولیت اداره فدراسیون فوتبال به کمیته 6 نفره واگذار می شود / احتمال ریاست صفایی فراهانی در فدراسیون فوتبال
بدنبال تعیین اعضای دوره انتقال فدراسیون فوتبال از سوی فیفا ، مسئولیت اداره فدراسیون فوتبال به کمیته 6 نفره دوره انتقال واگذار خواهد شد .
به گزارش خبرنگارمهر، فدراسیون بین المللی فوتبال پس از رفع تعلیق موقت فعالیت های رسمی فدراسیون فوتبال ایران، گروه 6 نفره ای را به ریاست محسن صفایی فراهانی برگزید که کیومرث هاشمی دبیر این کمیته معرفی شده و محمد حسن انصاریفرد، حسن غفاری، محمد خبیری و علی رغبتی به عنوان اعضای این کمیته مسئولیت اداره فدراسیون را در دوره انتقال برعهده خواهند داشت .
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