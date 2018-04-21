مدد جویان بهزیستی نیز از ظرفیت شیلاتی بهره مند می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، سید پرویز محبی در دیدار با مدیر کل بهزیستی استان هرمزگان با بیان اینکه ظرفیت های استان هرمزگان در اختیار همه اقشار استان می باشد گفت: در تلاش هستیم بتوانیم با هماهنگی اداره کل بهزیستی استان هرمزگان راهی برای بهره مندی بندی مدد جویان بهزیستی از ظرفیت های شیلاتی استان و ارتقای وضعیت معیشتی این عزیزان هستیم.

محبی افزود: امید است با حفظ ارزش‌ها و کرامت والای انسانی و تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های ذیربط، در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد بتواینم گام های سازنده ای برداریم.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان در سال ۹۶ با تولید بالغ بر ۲۵۵هزار تن انواع آبزیان توانسته بیش از ۴۳ درصد از تولیدات شیلاتی کشور و همچنین رتبه اول تولیدات شیلاتی کشور در سال ۹۶ را به خود اختصاص دهد گفت: بدون شک این ظرفیت می تواند نقش عظیمی در رسیدن به خودکفایی و ارتقای معیشتی عزیزان مددجو بهزیستی داشته باشد.

مدیرکل شیلات هرمزگان تصریح کرد: با توجه به محدودیت ذخایر آبزیان در دریا و همچنین خطر انقراض برخی گونه ها در صورت صید بی رویه ، بدون شک آبزی پروری و تولید آبزیان گامی موثر است و شیلات در این زمینه مددجویان را با تمام قوا حمایت خواهد کرد.

محبی پرورش ماهی در قفس را یکی از مهم ترین پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان هرمزگان دانست و بیان داشت: و اداره کل شیلات استان پیرو منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی و سیاست های دولت یازدهم مبنی بر افزایش تولید و مشارکت جامعه صیادی در آبزی پروری در این زمینه پیشرو بوده است که مدد جویان نیز می توانند از طریق تشکیل تعاونی و همچنین اخذ تسهیلات و جذب سرمایه گذار به این صنعت ورود نمیاند.