به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، به منظور برنامه ریزی برنامه های سال ۱۳۹۷ فدراسیون جلسه مدیران تربیت بدنی بخش های آموزش عالی در محل فدراسیون برگزار شد و طی آن اعضا به بحث و تبادل نظر در خصوص فعالیت جاری و برنامه های آتی فدراسیون پرداختند.

در این جلسه محمدرضا دهخدا رئیس فدراسیون ضمن تبریک سال جدید گزارش از کارهای انجام شده در سال گذشته ارائه کرد و گفت: موفقیت دانشجویان کشور در رویدادهای مختلف خصوصا بیست و نهمین یونیورسیاد نتیجه تلاش ها و همکاری بخش های مختلف بود که ان شاءالله به تداوم این همکاری ها شاهد موفقیتهای بیشتر ورزش دانشگاهی خواهیم بود.

دهخدا ضمن تشکر از رسانه ها در انعکاس اخبار دانشگاهی گفت: ما به کلیه تعهدات خود در قبال دانشجویان عمل کرده و برنامه ریزی لازم را برای دوره بعدی یونیورسیاد آغاز کرده ایم سیاستهای فدراسیون در اعزام های جهانی و آسیایی واگذاری رشته ها به بخش های متقاضی می باشد.

در این جلسه در خصوص سیاستها و فعالیت های فدراسیون در سال جاری، نحوه اعزام رشته های ورزشی به مسابقات جهانی ۲۰۱۸ و برگزاری المپیاد ملی بحث و تبادل نظر شد.

همچنین مقرر شد اعضا در خصوص رشته ها و زمان برگزاری المپیاد ملی با اولویت رشته های یونیورسیاد و مشارکت حداکثری دانشجو نظرات خود را اعلام تا در جلسه آتی بررسی لازم به عمل آید.

این جلسه با حضور دهخدا رئیس فدراسیون ، بشیریان دبیر کل فدراسیون ، صفاری نایب رئیس فدراسیون، علیزاده مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، نصیرزاده مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ، عزیزخانی مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی ، تجلی مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی و دیگر اعضا برگزار شد.