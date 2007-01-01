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۱۱ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۱۵

مدیر پشیبانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با مهر خبر داد :

پایان مرحله دوم طرح تجهیز حوزه های علمیه خواهران

پایان مرحله دوم طرح تجهیز حوزه های علمیه خواهران

مرحله دوم طرح تجهیز حوزه های علمیه خواهران با ارسال نزدیک به 70 درصد هزینه های خرید اقلام اداری و کتابخانه ای حوزه های علمیه کشور به پایان رسید.

مدیر پشتیبانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام  این خبر گفت: در مرحله دوم طرح تجهیز حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور که به مدت یک ماه ادامه داشت، بیش از 30 حوزه علمیه به اقلامی چون تجهیزات کتابخانه ای، اداری، آموزشی مانند صندلی آموزشی، رایانه، چاپگر، کمدهای اداری و کتابخانه ای و دیگر وسایل تجهیز شدند.

رمضانی افزود: در این مرحله از طرح مرکز مدیریت 70 درصد هزینه خرید وسایل را پس از تایید فاکتور به صورت نقدی به مدارس علمیه پرداخت کرد و 30 درصد نیز توسط حوزه ها تامین شد. این مبلغ برای مناطق محروم 80 درصد بود.

وی افزود: با پایان یافتن این طرح، از این پس تنها به تقاضاهای موردی مدارس رسیدگی و در صورت تایید، اقلام درخواستی ارسال خواهد شد.

کد مطلب 427693

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