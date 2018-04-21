مراکز آموزشی بایستی افراد دارای مهارت و کارآفرین پرورش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده پیش از ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: مدارس و همچنین مراکز دانشگاهی بستری مناسب و مطلوب برای مهارت آموزی به دانش آموزان و دانشجویان هستند که بایا از این ظرفیت بهره گرفته شود.

استاندار مرکزی افزود: امروز بیکاری به ویژه بیکاری فارغ التحصیلان در جامعه به یک مشکل تبدیل شده، چراکه این افراد از مهارت های لازم برای انجام کار برخوردار نیستند.

آقازاده بیان کرد: چنانچه به دنبال آن هستیم که در کشور اشتغال ایجاد شود، بیکاری رفع گردد و به توسعه مبتنی بر اشتغال پایدار دست یابیم، بایا مهارت آموزی را در دستور کار قرار دهیم.

استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: اگر امروز در کشور شاهد آن هستیم که تعداد زیادی از فارغ التحصیلان بیکار هستند و حرفه ای ندارند، این مساله ناشی از فقدان توجه به مهارت آموزی در سیستم آموزشی طی سال های گذشته است.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر ضروری است که فراگیری رشته های مهارتی با توجه به نیاز اشتغال هر منطقه صورت پذیرد، همچنین لازم است که از طرف مدارس و مراکز دانشگاهی در این زمینه با محصلان همفکری صورت پذیرد تا ظرفیت ها و استعدادهای هر فرد برای فراگیری مهارت به درستی مشخص و شناسایی شود.

استاندار مرکزی ادامه داد: اگر این اقدام به درستی صورت پذیرد، در آینده شاهد وجود محصلان و فارغ التحصیلانی کارآفرین در جامعه خواهیم بود و بیکاری نیز کاهش می یابد.

آقازاده در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اجرای طرح « ایران مهارت» اضافه کرد: این طرح امسال همزمان با هشت استان دیگر کشور در استان مرکزی به صورت پایلوت اجرا می شود.

گفتنی است رقیه یادگاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز در این نشست از اختصاص ۳۵۰میلیون تومان اعتبار از محل اسناد خزانه به آموزش و پرورش استان مرکزی در سال گذشته خبر داد.