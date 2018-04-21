تولید خودرو به بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۲ ماهه سال گذشته یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۶۲۰ دستگاه خودروی سواری تولید شد که با احتساب میزان تولید در سال ۹۵ (یک میلیون و ۲۵۵ هزار و ۲۱۱ دستگاه) افزایش ۱۴.۹ درصدی تولید را داشتیم.

در این مدت ۹۳۱ دستگاه ون تولید شد که با در نظرگرفتن تولید ۱۷۷ دستگاه خودرو در سال ۹۵ افزایش ۴۲۶ درصدی را شاهد بودیم.

تولید مینی بوس و میدل باس در ۱۲ ماهه ۹۶ افزایش ۵۲.۶ درصدی داشت و در سال ۹۶ حدود یک هزار و ۳۸۱ دستگاه مینی بوس و میدل باس تولید شد که این رقم در سال ۹۵ حدود ۹۰۵ دستگاه بود.

همچنین در سال ۹۶ تولید اتوبوس به یک هزار و ۷۸۲ دستگاه رسید و با افزایش ۵۳.۹ درصدی تولید مواجه بود. در سال ۹۵ حدود یک هزار و ۱۵۸ دستگاه اتوبوس تولید شده بود.

در زمینه تولید کامیونت ، کامیون و کشنده نیز در سال ۹۶ با افزایش ۸.۵ درصدی تولید مواجه بودیم و در این سال ۱۶ هزار و ۵۴۶ دستگاه کامیونت ، کامیون و کشنده تولید شد ، این در حالی است که رقم تولید در سال قبل از آن ۱۵ هزار و ۲۴۶ دستگاه بود.

تولید انواع خودرو در گروه صنعتی ایران خودرو در سال ۹۶ با افزایش ۹ درصدی همراه بود. در این سال ۷۱۳ هزار و ۶۹ دستگاه خودرو تولید شد و در سال قبل از آن (۹۵) رقم تولید ۶۵۴ هزار و ۲۹۳ دستگاه بود.

در گروه خودروسازی سایپا نیز در سال گذشته ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ دستگاه انواع خودرو تولید شد که با توجه به آمار تولید در سال ۹۵ (۵۷۰ هزار و ۸۴۷ دستگاه) افزایش ۱۶.۸ درصدی داشت.

در مجموع تا پایان اسفند ۹۶ ، حدود یک میلیون و ۵۳۵ هزار و ۷۷۸ دستگاه خودرو در کشور تولید شد که با احتساب رقم تولید سال ۹۵ که یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۳۷۷ دستگاه خودرو بود افزایش ۱۳.۷ درصدی داشت.