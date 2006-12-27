به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار، سطح روابط فرهنگی دو کشور را متناسب با مراودات سیاسی و اقتصادی عنوان کرد و افزود: شرایط مناسبی برای همکاری‌های علمی تهران و دمشق وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم را برای گسترش ارتباطات علمی دو کشور دارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حرکت جمهوری اسلامی ایران به سوی دستیابی به علوم جدید و فناوری‌های دست بالا در زمینه‌های ریز فناوری، هوافضا و فناوری اطلاعات را موجب جهش علمی کشور بیان کرد و گفت: ایران آماده انتقال تجربیات خود در این زمینه‌ها به کشور‌های منطقه از جمله سوریه است.

هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سخنان وزیر آموزش عالی سوریه در مورد توجه به ایجاد دانشگاه‌های غیر دولتی در این کشور، گفت: جدی گرفتن فعالیت‌های دانشگاه‌های غیردولتی که در ایران پس از انقلاب اسلامی شروع شد، موجبات رشد علمی کشور را فراهم کرد.

وی افزود: تجارب دانشگاه آزاد اسلامی در ایران می‌تواند در اختیار بخش خصوصی سوریه قرار گیرد و در گسترش روابط فرهنگی دو کشور موثر باشد.

هاشمی با تاکید بر غنای فرهنگ و سابقه تاریخی دو کشور ایران و سوریه گفت: استفاده از ظرفیت‌های موجود در همکاری دو کشور می‌تواند ایران و سوریه و در آینده‌ای نزدیک عراق را به قطب علمی منطقه تبدیل کند.

غیاث برکات نیز در این دیدار، با ابراز خرسندی از رشد علمی ایران و دست‌یافتن به مدارج بالای فن‌آوری به خصوص در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای گفت: تلاش خواهیم کرد مناسبات فرهنگی، آموزشی دو کشور را به سطح روابط سیاسی نزدیک کنیم.

وزیر آموزش عالی سوریه ارتقای مناسب دو کشور در همه زمینه‌ها را با توجه به فشار زیادی که از ناحیه برخی کشور‌ها به تهران و دمشق وارد می‌شود، مفید ارزیابی کرد و افزود: این فشار‌ها ناشی از ناکامی‌ امریکا و اسراییل در عملی کردن نقشه‌هایشان در منطقه خاورمیانه است.

وی همچنین استفاده از تجربه ایجاد دانشگاه آزاد اسلامی برای تاسیس مراکز علمی، دانشگاهی در جمهوری عربی سوریه را خواستار شد.