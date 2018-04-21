رئیس دانشگاه شهرکرد منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه رئیش دانشگاه شهرکرد با حضور معاون وزیر علوم در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

در ان مراسم سعید کریمی به عنوان رئیس دانشگاه شهرکرد معرفی و منصوب شد و از زحمات شایان شاهمحمدی رئیس سابق دانشگاه شهرکرد تقدیر شد.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار داشت: توسعه فضاهای آموزش عالی در این استان ضروری است.

محمد خالدی تاکید کرد: تلاش های بسیاری برای توسعه فضاهای اموزشی در این استان انجام شده است و اما این استان همچنان نیازمند توجه بیشتر مسئولان کشور در توسعه آموزش عالی است.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دانشگاه شهرکرد به عنوان یکی از مهمترین دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که نقش مهمی در توسعه اموزش عالی در سطح استان داشته است.

وی تاکید کرد: بهره گیری از دانش اموختگان دانشگاهی در استان چهارمحال و بختیاری برای توسعه ضروری است.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش کیفیت اموزش دانشگاهی نقش مهمی در توانمند بودن فارغ التحصیل دارد و زمینه اشتغال فارغ التحصیلان نیز بیشتر است.