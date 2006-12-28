دکتر سعیدی در گفتگو با مهر : مجلس بر عدم اجرای قطعنامه تاکید دارد / حدود اختیارات و دامنه تجدیدنظردر همکاری با آژانس به عهده دولت است

محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، در پی تصویب طرح "الزام دولت به تجدیدنظر در روابط با آژانس بین المللی انرژی اتمی و تسریع فعالیت های هسته ای کشور بر اساس منافع ملی" توضیح داد: بر اساس این ماده واحده دولت ملزم شد که در دو بعد تسریع در برنامه هسته ای و تجدیدنظر در همکاری با آژانس اقدام کند.

وی افزود: مفهوم بخش اول ماده واحده این است که مجلس بعد از تصویب قعطنامه شورای امنیت صراحتا عزم راسخ خود را برای پشتیبانی و حمایت از برنامه هسته ای کشور بطور قاطع اعلام و تاکید کرد: نه تنها نباید مفاد قطعنامه را بپذیریم بلکه باید سرعت بیشتری نیز در برنامه صلح آمیز هسته ای بوجود آوریم.

سعیدی گفت: در محور دوم ماده واحده ، مجلس با واقع بینی نسبت به موضوع برخوردی منطقی و منطبق با اصول و مقررات نشان داد و بر اساس "منافع ملی" از دولت خواست که در همکاری های خود با آژانس تجدید نظر نماید.

وی توضیح داد: این بدان معنا است که حدود اختیارات و دامنه تجدیدنظردر همکاری ها به عهده دولت است و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان انرژی اتمی و وزارت امورخارجه به اتفاق و بر اساس شرایط و مقتضیات زمان در هر مرحله تصمیمات لازم را در خصوص کاهش همکاری ها اتخاذ خواهند کرد.

معاون بین الملل و برنامه ریزی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: بدین ترتیب مجلس دست مجریان موضوع هسته ای کشور را باز گذاشته است تا بتوانند آن گونه که مصلحت می دانند در همکاری با آژانس تجدیدنظر نمایند.

به گفته سعیدی در حال حاضر بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران بر اساس ان پی تی ، موافقتنامه پادمان و توافقات میان ایران و آژانس انجام می گیرد.

سعیدی در پاسخ به سئوالی در خصوص راه اندازی سه هزار دستگاه سانتریفیوژ در دهه فجر(12تا 22 بهمن) امسال گفت: طبق برنامه ای که به آژانس اعلام کرده ایم پیش می رویم.

وی در پایان از نمایندگان مجلس به خاطر مصوبه امروز تشکر کرد و این مصوبه را ناشی از برخورد منطقی و درک خوب شرایط توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانست.