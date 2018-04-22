تاثیر خواب کافی بر کاهش ریسک چاقی در کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، یافته ها نشان داد کودکان و نوجوانانی که کمتر از میزان توصیه شده موردنیاز سن شان می خوابند در معرض ریسک بالا اضافه وزن قرار دارند.

در مجموع، این گروه از کودکان ۵۸ درصد بیشتر در معرض اضافه وزن و چاقی قرار دارند؛ اضافه وزن و چاقی فاکتور پرخطر شایع بسیاری از بیماری های کاردیومتابولیک است.

«میشل میلر»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه وارویک بریتانیا، در این باره می گوید: «اضافه وزن می تواند منجر به بیماری قلبی-عروقی و دیابت نوع۲ شود که شیوع آن در بین کودکان هم در حال افزایش است. یافته های این مطالعه نشان می دهد خواب ممکن است فاکتور پرخطر قابل اصلاحی برای چاقی در آینده باشد.»

در این مطالعه، تیمی از محققان نتایج ۴۲ مطالعه قبلی را که بر روی ۷۵,۴۹۹ کودک زیر یک سال تا ۱۸ سال انجام شده بود مورد بررسی قرار دادند.

میلر در ادامه افزود: «نتایج رابطه ثابتی را در تمامی گروه های سنی نشان داد که بیانگر این موضوع است که افزایش این ریسک در همه رده های سنی کودکان وجود دارد.»

طبق توصیه اخیر بنیاد ملی خواب آمریکا، نوزادان (۴ تا ۱۱ ماه) باید بین ۱۲ تا ۱۵ ساعت خواب شبانه داشته باشند؛ میزان خواب کودکان یک تا ۲ سال هم باید ۱۱ تا ۱۴ ساعت باشد.

مدت خواب شبانه کودکان پیش دبستان (۳ تا ۵ سال) باید ۱۰ تا ۱۳ ساعت باشد، درحالیکه کودکان سن مدرسه (۶ تا ۱۳ سال) باید بین ۹ تا ۱۱ ساعت بخوابند. میزان خواب نوجوانان (۱۴ تا ۱۷ سال) بین ۸ تا ۱۰ ساعت توصیه می شود.