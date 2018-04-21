عربستان زیارت «غار حراء» و «کوه نور» را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه سعودی سبق، وزارت حج و عمره عربستان تشرف زائران بیت الله الحرام به جبل النور و زیارت غار حراء را ممنوع کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت حج و عمره عربستان به تمام موسسات و شرکت‌هایی که در حوزه حج فعال هستند، ابلاغ کرد، به زائران بیت الله الحرام اجازه ندهند به جبل النور بروند و باید برنامه بازدید از غار حراء را از برنامه خود حذف کنند.

«عبدالعزیز الوزان» معاون وزارت حج و عمره عربستان مدعی شد: این تصمیم برای حفظ سلامتی زائران و جلوگیری از برخی تخلفات شرعی اتخاذ شده است.

وی افزود: اماکن بسیار مرتفعی وجود دارد که ممکن است سبب بیهوشی و کاهش اکسیژن شود و احتمال سقوط و در معرض خطر قرار گرفتن حجاج را افزایش می دهد.

گفتنی است که جبل النور (کوه نور) در چهار کیلومتری شمال شرقی شهر مکه و کنار مسیر مشعر منا به عرفات واقع است. غار حراء در بالاترین نقطه این کوه قرار دارد و سالانه هزاران مسلمان به زیارت این غار می‌روند.