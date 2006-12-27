پیروزی پیکان در اصفهان و شکست خانگی پتروشیمی مقابل گل گهر سیرجان

به گزارش خبرنگارمهر، نوزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتروالیبال عصرامروزبا انجام چهارمسابقه همزمان درتهران و شهرستانها آغاز شد که تیم پیکان مدافع عنوان قهرمانی با برتری سه بریک برابرهیات والیبال اصفهان، این مسابقات را با پیروزی آغازکرد.

در این مسابقه که دراصفهان برگزارشد تیم هیات والیبال این شهر گیم اول را به سود خود خاتمه داد اما درسه گیم بعدی بازیکنان والیبال پیکان مقابل میزبان به برتری دست یافتند تا درنهایت این دیدار را با نتیجه سه بریک به سود خود به پایان برنند.

در دیگر دیدارمهم امروز دوتیم پتروشیمی بندر امام و گل گهرسیرجان درماهشهربا یکدیگر دیدارکردند که درنهایت تیم گل گهر موفق شد با نتیجه سه برصفر میزبان خود را مغلوب کند.

در دو دیدار دیگرعصر امروز نتایج زیر بدست آمد :

* آیدانه چالدران صفر- برق تهران 3

* بانک کشاورزی 2- پگاه ارومیه 3





