به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارم اردیبهشت ماه است و از وعده رئیس فدراسیون هندبال برای انتخاب سرمربی خارجی تیم ملی سه روزی گذشته. هرچند علیرضا رحیمی اعلام کرده که گزینه های سرمربیگری تیم ملی تا حدودی قطعی شده و منتظر پاسخ آنها هستند اما هنوز سرنوشت نفر نهایی و زمان حضورش و برگزاری اردوهای تیم ملی مشخص نیست.

رحیمی در روزهای پایانی سال ۹۶ و بعد از اینکه یک مربی اسپانیایی به دلیل نظر همسرش مبنی بر اینکه « به ایران نرویم » دست رد به سینه فدراسیون هندبال زد به صراحت اعلام کرد که تا پایان فروردین ماه تکلیف سرمربی تیم ملی هندبال بزرگسالان برای شروع اردوها و حضور در بازیهای آسیایی مشخص می شود.

اما چالش های پیش روی این فدراسیون، این را نشان می دهد که اردوها دیرتر از زمان مقرر شروع شده، سرمربی خارجی به موقع به ایران نمی آید، نفرات با نظر مربیان داخلی و فدراسیون به اردوها دعوت شده، لژیونرها در اولین اردوها حاضر نبوده و حتی دلار گران شده نیز بر روی دستمزد یا انتخاب مربی نهایی شده تاثیر خواهد گذاشت و این در حالی است که طبق آخرین اعلام کمیته ملی المپیک مسابقات هندبال بازیهای آسیایی جاکارتا از ۲۲ مرداد الی ۹ شهریور ماه و عملا زمانی برای تعلل در برنامه ریزی تا این رقابتها باقی نمانده است.

البته فدراسیون هندبال اعلام کرده که گزینه هایش نهایی شده است. علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال کشورمان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: « گزینه های ما نهایی‌تر شده و هر دو گزینه مربیگری انتخاب شده تیم ملی اروپایی هستند و منتظریم که به ما پاسخ بدهند. »

مربیان مطرح اروپایی همه دارای تیم بوده و لیگ های اروپا اعتبارشان بیشتر از مربیگری در تیم های آسیایی برای بازیهای آسیایی است.

محمدرضا رجبی دبیر فدراسیون هندبال هم این مسئله را تائید می کند که یکی از چالش های پیش روی انتخاب سرمربی اشتغال مربیان اروپایی در تیم های باشگاهی لیگ اروپاست. وی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما با مربیان خارجی صحبت کرده ایم اما مشکلاتی در سر راهمان است. این مربیان با باشگاه های اروپایی قرارداد دارند و باید با باشگاه هایشان صحبت کنند. در حال حاضر باشگاه های اروپا در مرحله پلی اف است و این مربیان شاغل در این لیگ ها می باشند.

وی افزود: هنوز مشخص نیست که بتوانیم با همین نفرات هم به توافق برسیم یا نه. ما با بیش از ۱۵ مربی صحبت کرده و رزومه آنها را بررسی کردیم اما همه آنها درگیر لیگ های اروپا بودند و این کار ما را سخت کرده است.

اما یکی دیگر از چالش های پیش روی تیم ملی عدم حضور لژیونرهای شاغل در اروپا تا پایان لیگ های اروپاست و این بدان معناست که تجربه تلخ برگزاری اردوهای نصفه و نیمه بدون نفرات اصلی در مسابقات قهرمانی آسیای سال گذشته تکرار خواهد شد و باز هم شاهد برگزاری تعداد کم اردوها آن هم با نیمی از نفرات و در نهایت باز هم ناهماهنگی در بازی اعضای تیم خواهیم بود.

دردسرهای پیش روی فدراسیون هندبال برای انتخاب سرمربی خارجی به اینجا هم ختم نمی شود. این روزها دلار نوسانات زیادی دارد و مطمئنا این مسئله نیز می تواند بر روی انتخاب سرمربی یا حتی برگزاری اردوهای خارجی خوب قبل از بازیهای آسیایی تاثیر نامطلوبی بگذارد، البته این مسئله تنها مختص هندبال نخواهد بود اما فرصت برای هندبال کم است.

دبیر فدراسیون هندبال در گفتگویی در مورد تاثیر تغییر قیمت دلار بر انتخاب سرمربی خاطرنشان کرده است : «به هر حال می‌دانیم که قرارداد مربیان اروپایی به دلار است. ما برای عقد قرارداد اولیه برآوردی داشتیم که تغییر ناگهانی قیمت دلار این برآوردها را تحت تاثیر قرار داد.»

اما علیرضا رحیمی در این باره نظر دیگری دارد و معتقد است نوسانات ارزی تاثیری بر روند انتخاب سرمربی تیم ملی هندبال نخواهد داشت . وی می گوید: «فکر نمی کنم این مسئله دغدغه ای برای هیچ فدراسیونی باشد چرا که دولت قیمت ارز را اعلام کرده و از آن سو در تمام این سالها وزارت ورزش دستمزد مربیان را می پردازد .»

قرار است در صورت عدم انتخاب سرمربی خارجی اردوهای داخلی طبق برنامه تا پایان اردیبهشت ماه شروع شود. رجبی در این خصوص هم به خبرنگار مهر گفت: اردوی تیم هندبال بزرگسالان را بدون مربی خارجی با همین شرایط شروع می کنیم تا مربی برسد. البته اگر قبل از آن مربی انتخاب شود قطعا تمام هماهنگی ها را با این مربی انجام می دهیم.

فدراسیون هندبال می خواهد اردوها را شروع کند اما زمان آن معلوم نیست و این احتمال وجود دارد که در نهایت کادری داخلی با نظر فدراسیون بازیکنانی که در داخل کشور هستند را انتخاب کرده و به اردوهای تهران دعوت کنند تا حداقل اردویی را استارت بزنند!

نحوه انتخاب نفرات پیش از این نیز در مسابقات قهرمانی آسیای سال گذشته مورد انتقاد قرار گرفت که نفرات دعوت شده به تیم ملی با نظر فدراسیون و کادر فنی ایرانی در خانه و تنها با هماهنگی های تلفنی با «ماجک» بسته شده بود. به طور قطع با تاخیر در انتخاب سرمربی خارجی قطعا این بار نیز گزینه نهایی فرصتی برای انتخاب و شناخت بازیکنان نداشته و به انتخاب نفرات توسط کمک مربیان داخلی اش بسنده خواهد کرد.

زمان کم است و به نظر می رسد که فرصت های طلایی برای هندبالی که در دو دوره پیاپی در بازیهای آسیایی روی سکو رفته، از دست می رود. شاید اگر هندبال سال گذشته برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیای کره جنوبی انتخابی غیر از «ماجک» داشت می توانست بلافاصله بعد از آن رقابتها برنامه هایش برای شرکت در بازیهای آسیایی جاکارتا زودتر و بدون اما و اگر شروع کند تا چالش های این روزها، کار این مجموعه را به اما و اگرهای حضور مربیان اروپایی نیاندازد.