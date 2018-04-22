رایزنی تلفنی «ماکرون» و «عباس» درباره مسأله فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی فلسطین، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که قرار است طی ۲ روز آتی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار داشته باشد در تماس تلفنی خود با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در خصوص مسأله فلسطین رایزنی کرد.

در این تماس تلفنی ماکرون تاکید کرد که موضع فلسطینی ها را در این خصوص به ترامپ ابلاغ خواهد کرد. ماکرون بر حمایت کشورش از سازش میان فلسطینی ها و صهیونیستها بر اساس راه کار تشکیل دو کشور تاکید کرد.

عباس نیز عنوان داشت که کشورهای عربی به طرح صلح ارائه شده از سوی وی برای برگزاری یک کنفرانس بین المللی و ایجاد سازو کاری برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل پایبند هستند.