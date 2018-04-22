درس بهداشت واحد اجباری برای تمام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی باقری مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران در این مراسم گفت: در تمامی دنیا به این رسیدند که کشوری بخواهد توسعه پایدار پیدا کند نیروی انسانی اش باید توانمند بشود و این اول از راه خانواده و بعد مدرسه و جامعه اتفاق می افتد. به جز این در رسانه نیز تربیت انسان اتفاق می افتد. انسان توسعه یافته نیز هم بهداشت جسمی و هم بهداشت روانی و هم تربیت دارد.

وی ادامه داد: ما اگر بخواهیم جامعه سالمی داشته باشیم بهتر است در خانواده و سن ۶ سالگی باشد. شما سفیران سلامت می توانید رقم بزنید این موضوع را. ما در مدرسه فرمول ریاضی و فیزیک یاد گرفتن وظیفه امان نیست. امیدواریم هر روز به سمت جامعه سلامت و همراه با تربیت درست حرکت کنیم.

مهرزاد حمیدی معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش نیز در این مراسم بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای سند تحول در حوزه مدارس برنامه های متنوعی را برای بهداشت و سلامت پیش بینی کردند. بحث سلامت از اولویت های دولت است.

وی افزود: بعد از بحث حقوق و یارانه سلامت در تخصیص در اولویت است. طرح های سلامت با همکاری وزارت بهداشت در آموزش و پرورش به اجرا گذاشته شده است. مرکز هم برای هر دانشجویی که از دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل شود واحد سلامت می گذراند تا این واحد در همه دروس مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: ما بنایمان بر این است درسنامه بهداشت و سلامتی که تالیف کردیم به صورت تلفیقی در همه سطوح درج شود. سفیران سلامت یکی از طرح هایی است که در کشور به اجرا گذاشته شده است. هم مسئولیت آموزش خود و هم مسئولیت تعمیم آموخته ها به خانواده و دیگر دانش آموزان را دارند. این طرح با کمک وزارت بهداشت رخ می دهد.

حمیدی اظهار کرد: ما در طرح ها به دنبال این هستیم که مسئولیت اجتماعی و همکاری را در میان دانش آموزان گسترش دهیم.