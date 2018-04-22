اصفهان جایگزینی برای بیمارستان الزهرا ندارد/فرسودگی «خورشید»

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یوسفی صبح یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی، برای اجرای برخی اقدامات به کمک های بین بخشی نیاز دارد، اظهار داشت: بیمارستان خورشید جزو قدیمی ترین بیمارستان های اصفهان است و ساختمان اصلی جزو سست ترین بناهای شهر اصفهان است.

وی ادامه داد: دو پیشنهاد برای حدود ۱۰ هزار متری که در بافت قدیمی این بیمارستان واقع شده است وجود دارد که یا در مجموع، این بخش از بیمارستان برچیده شود و برای ساخت گالری یا پارکینگ، در اختیار شهرداری قرار گیرد و ما به ازای این کار، در محل بیمارستان فارابی یک مجتمع بیمارستانی ۵۰۰ تا ۶۰۰ تخت خوابی بسازیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پیشنهاد دیگر برای این بخش از بیمارستان، ابراز داشت: از این فضای حدود ۱۰ هزار متری که ترافیک زیادی را هم به منطقه تحمیل می کند، در دو طبقه زیر اینجا پارکینگ احداث کنیم و در اختیار شهرداری قرار دهیم و در طبقه اول یک گالری هنری وجود داشته باشد و از محل این تجاری شدن، دو طبقه بالای ساختمان که با یک کریدور هوایی به مرکز درمانی المهدی متصل شود تا ما کماکان امکانات بیمارستانی داشته باشد اما موارد اورژانسی را از این بیمارستان حذف کنیم.

موزه پزشکی در مرکز درمانی علی اصغر (ع) راه اندازی می شود

وی ادامه داد: در عین حال در ساختمان قدیمی که قبلا دبیرخانه دانشگاه بود و الان به مرکز درمانی حضرت علی اصغر معروف است و بسیار فرسوده است که شامل دو اتاق عمل اورولوژی هم هست، در نظر داریم موزه تاریخ پزشکی اصفهان را دایر کنیم.

یوسفی افزود: بنده حاضرم در کمیسیون فنی شورا هم حضور پیدا کنم تا این گره ترافیکی را باز کنیم چراکه این اقدام ایجاد زیرساختی برای تسهیل توریسم است.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان فارابی اصفهان به دلیل بستری بودن بیماران روانی نام چندان خوشی برای شهر ندارد اما در رینگ ترافیکی قرار گرفته است و دانشگاه به دنبال تبدیل آن به یک بیمارستان جنرال در شهر اصفهان است، گفت: امیدواریم، در همین دوره شورا به چنین هدفی دست یابیم و شروع این اقدام بازسازی بوده که آغاز شده و بخشی از بیمارستان فرسوده است که باید بازسازی شود.

پمپ بنزین مقابل بیمارستان فارابی مخل ترافیک

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: بعید است اعتبار دولتی و کد بودجه ای برای این موارد بتوانیم دریافت کنیم.

وی بیان داشت: در بیمارستان فارابی دو کلینیک ویژه داریم که باید از خیابان فروغی که مخل ترافیک است، بیرون بیاییم اما کنار اینجا بدون اینکه شهرداری پرسش کند یک پمپ بنزین ساخته و ما بارها درخواست کردیم که اگر بخواهیم کلینیک را افتتاح کنیم پمپ بنزین در مقابل درب اصلی کلینک واقع می شود.

یوسفی افزود: این کلینیک محل مراجعه تخصصی مردم است و این پمپ بنزین باید تغییر مکان پیدا کند و در این زمینه اگر قرار است ما کمکی هم بکنیم حاضر به کمک هستیم.

وی تصریح کرد: اصفهان وقتی ۸۰۰ هزار نفر جمعیت داشت مسئولان وقت، تصمیم گرفتند بیمارستان الزهرا (س) را بسازند و اکنون ما در این بیمارستان هزار تخت خوابی، ۸۰۰ تخت استفاده می کنیم و مابقی استفاده خوابگاهی می شود.

زمین ۱۶ هکتاری اسپادانا برای ساخت بیمارستان بزرگ اصفهان کافی نیست

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این راستا افزود: «الزهرا»، یکی از بیمارستان هایی است که به دلیل پر بودن تخت ها امکان تخلیه بیماران به درون بخش ها را ندارد و اکنون که جمعیت شهر اصفهان به دو میلیون نفر رسیده است، هیچ بیمارستان جدیدی را در اصفهان ایجاد نکردیم.

وی تصریح کرد: بعد از برجام و تمهیداتی که برای استفاده از فاینانس خارجی شد، یکی از پیشنهادات برای بیمارستان هزار تخت خوابی و مدرن در اصفهان، زمینی در غرب شهرک اسپادانا و ۱۶ هکتار بود که مقدار کمی است.

یوسفی ادامه داد: بیمارستان فعلی «الزهرا»، ۲۶ هکتار است و الان که نگاه می کنیم می بینیم این مقدار کافی نیست و قطعا آیندگان به بسیاری از کارهای ما ایراد می گیرند.

وی با بیان اینکه بیمارستان جدید مستلزم همکاری بین بخشی است، گفت: در این زمینه باید اصفهان آلترناتیوی برای بیمارستان «الزهرا» داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: اگر فاینانس داخلی و خارجی وجود داشته باشد ما این کار را هرچه زودتر شروع می کنیم.

۳۰ درصد بیماران بیمارستان کاشانی از جنوب ایران هستند

وی با اشاره به اینکه بیمارستان کاشانی با احداث یک خیابان جدید از بن بست خارج شد و در طرح توسعه در بین استان های مجاور بهترین مرکز تروما را در شهر اصفهان در این بیمارستان داریم، تصریح کرد: ما در این مکان، از یک اورژانس ۳۰۰ متری به یک اورژانس ۸ هزار و ۲۰۰ متری نقل مکان کردیم و امکانات ما چندین برابر افزایش پیدا کرده است و یکی از بهترین مراکز تصویربرداری کشور در کاشانی مستقر است.

یوسفی ابراز داشت: ما با شهرداران مختلف برای ساخت پارکینگ کنار بیمارستان رایزنی کردیم اما بخش های قدیمی بیمارستان بسیار فرسوده است و بهترین راه شاید تبدیل کردن زیر خیابان به پارکینگ باشد.

وی افزود: بیمارستان کاشانی مرکز ترومای جنوب کشور است و حدود ۳۰ درصد بیماران از استان های دیگر هستند بنابراین باید توجه ویژه به این مسئله شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: ما برای گشودن گره های ترافیکی شهر اصفهان، ستاد دانشگاه علوم پزشکی را متمرکز کرده و از درون شهر بیرون بردیم.

اصفهان یکی از ناموفق ترین شهرها در تشکیل پرونده های الکترونیک سلامت

وی افزود: همچنین ستاد معاونت دارو و غذا را قبل نوروز منتقل کریم اما یکی از قفل های ترافیکی کنار دانشگاه گشوده شد.

یوسفی تصریح کرد: انتظار ما در این خصوص این است که ما بتوانیم ساختمان معاونت درمان را که حدود چهار هزار متر است را تغییر کاربری تجاری بدهیم و بعد بفروشیم.

وی با اشاره به اینکه ما ناموفق ترین اقدامات را در تشکیل پرونده های الکترونیک سلامت در شهر اصفهان داشتیم، افزود: اکنون شبکه یک و دو بهداشت اصفهان، که پوشش سلامت شهری را می دهند، در مرکز ملاقلی سبزواری واقع شده است و در نظر داریم در زمینی در خیابان کاوه که ۱۳ هزار متر است، این مراکز را دایر کنیم.