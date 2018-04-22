برپایی نمایشگاه عکس زلزله «امید رویا نیست»در سرپلذهاب

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نمایشگاه گروهی عکس زلزله با عنوان «امید رویا نیست» در منطقه زلزله زده سرپلذهاب خبر داد.

وی افزود: این نمایشگاه با مدیریت هنری وانتخاب کسری کاکایی و با موضوع «امید از نگاه عکاسان» از اول اردیبهشت برپا شده و تا ۶ اردیبهشت ادامه دارد.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه، هدف از برپایی این نمایشگاه در سرپلذهاب را ایجاد امید در دل مردم زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب عنوان و تصریح کرد: این نمایشگاه برای اولین بار است که در سرپلذهاب برگزار می شود.

وی از نمایش ۳۰ عکس رنگی از ۳۰ عکاس با ابعاد ۱۰۰ در ۷۰ و ۵۰ در ۷۰ در این نمایشگاه که در فرهنگسرای شهرداری سرپلذهاب برپا شده خبرداد و گفت: این آثار در نمایشگاه مذکور به نمایش عموم گذاشته می شود.

رضایی گفت: در این نمایشگاه آثار عکاسان عضو انجمن سینمای جوان با عناوین مهدی اصلانی، بابک احسانی، سیروس زارعی، مازیارحیرتی، سامان آریانپور، محمدرسول گودینی، محمدحسین پورشاهمرادی، نادر مومیوند، مهرداد افتخاری، احسان همتی، مسعود پاریاب، پوریا فرهادی، علی بنی عامریان، سمیرا خالدی، امید کریمی، محمود موقوفه ای، نیما شهسواری، آیلار صمدی، میثاق نادعلی، سمیرا حضرتیان، نوید رحمتی، مهدی رضایی، عبدالله بهرام آبادی، نگین سیسان، مبینا رحمانی، صبا حضرتیان و علی ارشدی به نمایش عموم گذاشته شده است.