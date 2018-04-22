مشکلات ۲۰۹ واحد تولیدی استان سمنان رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی صبح یکشنبه در دومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در سال ۹۷ به میزبانی استانداری، ضمن بیان اینکه مشکلات ۲۰۹ واحد تولیدی در سال۹۶ رسیدگی شد، تأکید داشت: در سال جاری نیز سیاست‌های کارگروه رفع موانع تولید در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، رسیدگی به مشکلات و موانع تولید است که این امر با اهتمام ویژه مسئولان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در سال گذشته همچنین سمنان، دومین استان برتر کشور ازلحاظ ارائه تسهیلات بهین یاب بود و در این سال کارگروه رفع موانع تولید توانست برای رفع مشکل ۲۰۹ واحد تولیدی، ۴۹۹ مصوبه را از نظر بگذراند.

تصویب ۱۳۴۰مصوبه از سال۹۴

دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان بابیان اینکه ۷۰ درصد مصوبات این کارگروه در سال۹۶ اجرایی شد، گفت: از سال۹۴ که کارگروه مذکور در استانداری تشکیل شد و تاکنون یک هزار و ۳۴۰ مصوبه ازنظر گذشته که به‌طور میانگین رقم اجرایی شدن آن‌ها در حدود ۷۰ درصد است و تنها در سال گذشته باید گفت از مجموع ۴۹۹ مصوبه، ۳۵۰ مصوبه اجرایی شد.

اسودی بیان کرد: از سال۹۴ تاکنون بیش از ۱۱۰ نشست کارگروه رفع موانع تولید در استان سمنان برگزار شده که در آن‌ها مشکلات ۵۶۰ واحد تولیدی در بخش‌های کشاورزی، دامداری، صنعت، معدن و حتی خدمات رسیدگی شده است.

وی افزود: برای ارائه آمار در سال۹۷ هنوز زود است اما باید گفت از ابتدای سال گذشته تاکنون ۸۲۷ واحد تولیدی استان سمنان توانستند ۴۹۳میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب را دریافت کنند که از این تعداد ۱۷۰ واحد مربوط به بخش صنعت و ۶۵۷ واحد نیز مربوط به بخش کشاورزی هستند.

اجرای ۳۶ مورد نظارت

رئیس کمیته پایش و نظارت بر تسهیلات رونق تولید استان سمنان نیز در این نشست گفت: در سال گذشته ۳۶ واحد دریافت‌کننده تسهیلات بهین یاب به‌صورت اتفاقی مورد بازرسی کامل و پایش قرار گرفتند که خوشبختانه نتایج راستی آزمایی ارائه این تسهیلات مثبت ارزیابی می‌شود.

فرامرز عرب با اشاره به تحقق ۱۲۹ درصدی اشتغال بهین یاب در سال گذشته، بیان کرد: ازلحاظ تعهد ایجاد شغل در استان سمنان توسط واحدهای تولیدی دریافت‌کننده تسهیلات بهین یاب نیز وضعیت بسیار مطلوب است تا جایی که ۲۹ درصد نیز افزون بر تعهد واحدها در سال ۹۶ شغل ایجاد شده است.