برگزاری سومین کنگره بین المللی شعر توحیدی در میبد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ارشاد استان یزد، مجید جوادیان زاده اظهار داشت: این کنگره به سه زبان فارسی، عربی و اردو برگزار می شود که تاکنون از ۱۱ کشور جهان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند.

وی بیان کرد: از هزار و ۱۸۴ اثر ارسال شده به دبیرخانه این کنگره، ۹۳۳ اثر به بخش داوری راه پیدا کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد همچنین زمان برگزاری این جشنواره را ۱۳ اردیبهشت ماه جاری در شهرستان میبد اعلام کرد.

جوادیان زاده خاطرنشان کرد: دبیری علمی این جشنواره بر عهده ذکریا اخلاقی از شاعران برجسته کشوری است.