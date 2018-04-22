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۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد خبر داد:

برگزاری سومین کنگره بین المللی شعر توحیدی در میبد

برگزاری سومین کنگره بین المللی شعر توحیدی در میبد

یزد ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از برگزاری سومین کنگره بین‌المللی شعر توحیدی در شهرستان میبد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ارشاد استان یزد، مجید جوادیان زاده اظهار داشت: این کنگره به سه زبان فارسی، عربی و اردو برگزار می شود که تاکنون از ۱۱ کشور جهان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند.

وی بیان کرد: از هزار و ۱۸۴ اثر ارسال شده به دبیرخانه این کنگره، ۹۳۳ اثر به بخش داوری راه پیدا کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد همچنین زمان برگزاری این جشنواره را ۱۳ اردیبهشت ماه جاری در شهرستان میبد اعلام کرد.

جوادیان زاده خاطرنشان کرد: دبیری علمی این جشنواره بر عهده ذکریا اخلاقی از شاعران برجسته کشوری است.

کد مطلب 4277489

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